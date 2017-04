Szydlová neľutuje, že nepodporila voľbu Tuska za prezidenta EÚ

Poľská premiérka Beata Szydlová počas tlačovej konferencie na summite EÚ v Bruseli 9. marca 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 27. apríla (TASR) - Poľská premiérka Beata Szydlová tvrdí, že neľutuje pokus o zablokovanie opakovaného zvolenia Donalda Tuska za predsedu Európskej rady a podľa vlastných slov by to spravila znova.Szydlová zároveň obvinila Tuska, bývalého poľského premiéra, z podpory poľskej politickej opozície s tým, že "povedala Szydlová v rozhovore pre poľskú verejnoprávnu televíznu stanicu TVP ohľadom svojho odporu voči znovuzvoleniu Tuska do funkcie prezidenta EÚ.Szydlovej neúspešný pokus o tento krok v marci postavil Poľsko proti zvyšným 27 členským štátom EÚ a mnoho Poliakov ho považuje za zlyhanie. Vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) odvtedy zaznamenáva pokles obľúbenosti, vyplýva z prieskumov verejnej mienky.Napriek poklesu podpory strany PiS sa pre ňu však nič zásadné nemení. V poľskom parlamente má totiž väčšinu a ďalšie voľby sú naplánované až na jeseň 2019.