Szydlová: Neustúpime vo veci ochrany práv Poliakov žijúcich v Británii

Na archívnej snímke predsedníčka vlády Poľska Beata Szydlová. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 19. januára (TASR) - Prioritou Poľska na rokovaniach s Britániou o jej odchode z Európskej únie bude získať záruky o zachovaní súčasných práv Poliakov žijúcich v Spojenom kráľovstve. V reakcii na utorkový zásadný prejav britskej premiérky Theresy Mayovej to dnes vo Varšave uviedla predsedníčka poľskej vlády Beata Szydlová.Po prednesení prejavu o pozícii britskej vlády ohľadom brexitu absolvovali premiérky Poľska a Británie telefonický rozhovor.Szydlová uviedla, že počas rozhovoru informovala Mayovú o troch aspektoch, ktoré sú pre Poľsko najdôležitejšie.Ide o situáciu Poliakov žijúcich v Británii a garantovanie ich súčasných práv.vyhlásila Szydlová.Uviedla tiež, že brexit by nemal ohroziť ani voľný pohyb osôb v EÚ či jej súčasný rozpočet.Podľa oficiálnych britských údajov v roku 2015 žilo v Británii viac ako 831.000 Poliakov.Mayovej vystúpenie potvrdilo, že pôjde o tzv. tvrdý brexit, pri ktorom Británia opustí jednotný trh EÚ, jurisdikciu Európskeho súdneho dvora i ďalšie únijné inštitúcie a prevezme späť kontrolu nad svojimi hranicami a migráciou. Dala tiež najavo, že Británia nie je pripravená garantovať práva cudzincov v Británii bez toho, aby EÚ urobila to isté pre Britov žijúcich v zahraničí.Mayová chce do konca marca aktivovať článok 50 Lisabonskej zmluvy, čím spustí proces odchodu Británie z EÚ a dvojročnú lehotu na vyrokovanie jeho podmienok so zvyšnými členskými štátmi.