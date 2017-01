T. Bernaťák: Slovensko má podľa ÚS SR právo určiť podmienky pre cirkvi

Tibor Bernaťák, archívne foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 31. januára (TASR) - Slovenská republika má právo ustanoviť podmienky pôsobenia cirkví a náboženských spoločností na svojom území. A tieto podmienky vyjadriť aj v inštitúte ich registrácie.Vyhlásil to dnes predseda klubu SNS Tibor Bernaťák pri opätovnom prerokovávaní novely zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. Citoval pritom nález Ústavného súdu SR. Novela má sprísniť podmienky pre registráciu cirkví alebo náboženských spoločností. SNS ju opäť podporí.Bernaťák poukázal na to, že podľa Ústavného súdu (ÚS) SR slovenská ústava pri ustanovovaní podmienok na udelenie statusu právnickej osoby cirkvám a náboženským spoločnostiam vytvára zákonodarcovi priestor pre možnosť uplatnenia značnej miery uváženia.uviedol Bernaťák. Doplnil, že podľa ÚS nejde o podmienku, ktorá by zasahovala do tejto slobody.Parlament rokuje o zákone sprísňujúcom registráciu cirkví preto, že prezident SR Andrej Kiska má voči nemu výhrady a snemovni ho vrátil. Hlava štátu požiadala poslancov, aby právnu normu odmietli ako celok.zdôvodnil prezident.Koalícia s prezidentom nesúhlasí, opozícia sa s Kiskovými výhradami stotožňuje. Ondrej Dostál z SaS upozorňuje, že novela z dielne SNS obmedzuje náboženskú slobodu aj moslimov.uviedol Dostál.Nezaradený poslanec Zsolt Simon varuje pred uplatňovaním kolektívnej viny.uviedol v diskusii Simon, podľa ktorého na Slovenku nie je taká veľká moslimská komunita, aby krajinu ohrozovala. Poukázal aj na prísnu azylovú politiku Slovenska.Ďalší opozičný poslanec Peter Pčolinský zo Sme rodina nesúhlasí a koaličného návrhu sa zastal.reagoval Pčolinský. Poukázal na Viedeň, kde podľa jeho slov si napríklad Afganci obsadili územie okolo vlakovej stanice.doplnil.Poslanci SNS v novele presadzujú, aby na registráciu cirkvi a náboženskej spoločnosti bolo potrebných aspoň 50.000 plnoletých členov - občanov SR s trvalým pobytom na Slovensku. V súčasnosti treba na registráciu 20.000 členov. Novela má podľa poslancov SNS eliminovať špekulatívne registrácie údajných cirkví a náboženských spoločností s hlavným cieľom registrácie – získania finančných príspevkov od štátu.