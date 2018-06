T. Borec: Nenávistné prejavy na internete treba regulovať

Na archívnej snímke Tomáš Borec. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. júna (TASR) - Sloboda prejavu, hoci je ústavou garantovaná, nie je absolútna. Do tohto práva možno zasiahnuť tam, kde je to potrebné a nevyhnutné. Upozornil na to exminister spravodlivosti Tomáš Borec, ktorý sa zúčastnil na konferencii o nenávistných prejavoch na internete v starej budove parlamentu.povedal pre TASR. Podľa Borecovho osobného názoru sa situácia so šírením nenávistných prejavov zhoršuje a treba to riešiť.Poukázal, že internetové spoločnosti zavádzajú rôzne opatrenia, sledujú obsah na internete a majú nenávistné prejavy odstraňovať. Represiu majú v rukách orgány činné v trestnom konaní. Podľa Boreca sa šírenie nenávistných prejavov nedá zastaviť jedným opatrením.doplnil.Konferencia s názvom "Zastavme šírenie nenávisti na internete: úloha zákonodarcov v dobe internetových veľmocí" je výsledkom spolupráce medzi predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom a jeho izraelským kolegom Yuli Y. Edelsteinom.