T. DRAŽIL: Slovenské národné parky majú okrem prírody čo ponúknuť

Na snímke Tomáš Dražil. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Spišská Nová Ves 15. mája (TASR) – Správa Národného parku (NP) Slovenský raj zmenila systém vnímania prírody a sama riadi aktivity v parku. Podľa jej riaditeľa Tomáša Dražila je to vo svete bežné.vysvetlil pre TASR Dražil.Väčšinou všade vo svete to podľa jeho slov funguje tak, že národný park sám realizuje aktivity, čo je garanciou, že sa príroda nepoškodí.skonštatoval Dražil.Ako ďalej povedal, Slovenská Štátna ochrana prírody dosiaľ aktívne nemanažovala produkty, ktoré patria do oblasti cestovného ruchu. Inšpirovať sa dá i nápadmi zo zahraničia.myslí si Dražil.V Rumunsku sa podľa jeho slov rozhodli vytvoriť akúsi certifikáciu Karpát, značku a učia sa, ako ju propagovať.vysvetlil Dražil.dodal Dražil.