T. DRUCKER: Ak už dospelý v sebe nemá dieťa, musel poriadne zostarnúť

Na archívnej snímke minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 1. jún (TASR) – Človek čo tvrdí, že už v sebe nemá dieťa, musel vo svojom vnútri poriadne zostarnúť, povedal dnes minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Potvrdil, že on sám sa niekedy cíti ako malý chlapec.A to najmä v situáciách, keď "blbne s vlastnými deťmi".vysvetlil minister počas dnešného Medzinárodného dňa detí (MDD). Drucker hovorí, že detsky sa vie potešiť z mnohých vecí, najbližšia rodina ho tak podľa jeho slov pozná.Minister prišiel pozrieť malých pacientov do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave (DFNsP), zaželal im veľa šťastne strávených chvíľ s rodinou.odkázal. Sám si rád spomína na školské prázdniny i spolužiakov z lavíc.Pre malých pacientov pripravili v detskej nemocnici zábavný program. Prišli ich pozrieť i známe osobnosti, napríklad Anita Soul, Lukáš Adamec či Martin Valihora.povedal riaditeľ DFNsP Ladislav Kužela. Deti na lôžkach aj tie na urgentoch dostali darčeky.MDD oslavujú aj malí kardiaci. Niektorí priamo v detskej nemocnici, iní na bratislavských Zlatých Pieskoch. Podujatia pre deti pripravili dve nadácie – Nadácia Detského kardiocentra a Nadácia Šťastné srdcia. V oboch prípadoch ide o pravidelné stretnutia lekárov, pacientov a ich rodín. Akciu navštevujú i bývalí pacienti a takisto známe osobnosti. Aj tam ich obdarovali darčekmi, takisto nechýbal zábavný program a súťaže.