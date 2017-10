T. Drucker chce debatovať o povinnom členstve zdravotníkov v komorách

Na snímke minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 26. októbra (TASR) – Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) je za debatu o povinnom členstve zdravotníkov v komorách. Ich vyššou samosprávnou funkciou by sa chcel zaoberať v prvom štvrťroku budúceho roka.povedal Drucker. Predpokladá, že niektorí budú povinné členstvo v komorách namietať. V tejto súvislosti sa totiž často hovorí o veľkom sankčnom dosahu v otázke porušenia medicínsky správneho či etického konania.Drucker však poukazuje, že by mimo komôr fungovali odvolacie orgány, podľa neho je to tak napríklad v advokátskej komore, kde je členstvo povinné. Komory by, naopak, mali mať vytvorené ústredné volebné komisie a určený princíp volieb.uviedol minister. Štát by podľa neho totiž nemal riešiť každú jednu situáciu.myslí si Drucker.Na povinné členstvo dlhodobo vyzýva Slovenská lekárska komora (SLK). Dobrovoľnosť má podľa jej prezidenta Mariana Kollára za následok, že vnútorné predpisy komory nezaväzujú všetkých. A to mu z pohľadu regulačných funkcií komory a preneseného výkonu štátnej správy príde absurdné.poukázal Kollár.Povinné členstvo v komorách nariaďoval zákon do roku 2004. Dnes ho však majú napríklad advokáti či veterinári.