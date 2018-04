T. Drucker: I. Matovič vytvára špinu, ale pozemky v Trnave mu predám

Na snímke minister vnútra SR Tomáš Drucker. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 10. apríla (TASR) - Spôsob fungovania lídra OĽaNO Igora Matoviča je, že sa snaží vytvoriť senzáciu osočovaním a fabulovaním. Potom je náročné, aby sa dotknutá osoba z toho vyviňovala, a ak sa jej to aj podarí, blbý pocit zostane. Na tlačovej konferencii to vyhlásil minister vnútra Tomáš Drucker (nom. Smeru-SD) v reakcii na Matovičove obvinenia, že s manželkou príliš lacno získal pozemky v Špačinciach a v Trnave.povedal na adresu Matoviča Drucker. Podľa ministra šéf OĽaNO používa tieto metódy ako spôsob svojho politického prežívania.myslí si Drucker.Matovičove vyjadrenia, že jeho manželka získala pozemky príliš lacno, označil minister za absurdné.povedal.Podľa jeho slov to, čo sa v kauze účelovo podsúva, sú ceny daných pozemkov.upozornil.Ako tvrdí, mal možnosť nadobudnúť a získať nejaké podiely.ozrejmil.Na otázku, prečo v účtovej závierke firmy Logaro, ktorá patrí jeho manželke, nie sú náklady na budovanie inžinierskych sietí, Drucker odpovedal, že siete sú priebežne platené.konštatoval.To, že sa k týmto pozemkom dostala jeho manželka, vysvetľuje minister tým, že hľadali oblasť, kde sa dá investovať bez toho, aby tu bolo nejaké podozrenie.povedal. Spoločnosť Logaro Druckerovej manželky kúpila pozemky v Špačinciach od firmy Mlynské pole. Drucker odmieta, že by mala mať niečo spoločné so spoločnosťou Rempo, ktorá mala zákazky aj na Slovenskej pošte v čase, keď ju riadil. Šéfom Mlynského poľa je syn majiteľky Rempa.Drucker však kladne odpovedal na Matovičovu verejnú ponuku, že odkúpi od neho pozemky v Trnave za dvojnásobok toho, čo zaplatila Druckerova manželka.uzavrel.