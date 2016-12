T.Drucker: Lekári by na pohotovosti povinne slúžili len do 22.00 h

Na archívnej snímke Tomáš Drucker. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 28. decembra (TASR) - Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) vylučuje, že by ambulantné pohotovosti fungovali len do 22.00 h. Pripúšťa však skrátenie povinnosti lekárov na pohotovosti slúžiť. Tí fungovanie Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) kritizujú už roky. Ministerstvo predpokladá, že dotknutú novelu zákona predloží do medzirezortného pripomienkového konania 17. januára." povedal Drucker. Ministerstvo poukazuje, že súčasný spôsob organizovania a financovania LSPP v súčasnosti vyvoláva opakované napätie medzi prevádzkovateľmi a lekármi pre neúmerný počet služieb a výšku odmeny.Lekári sa pre fungovanie LSPP už v januári 2009 sťažovali poslancom na porušovanie ich ústavných práv a slobôd. Fungovanie pohotovostí neskôr kritizovala aj Generálna prokuratúra SR. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý určujú povinnosť vykonávať LSPP a ukladá sankciu za jej nesplnenie, generálny prokurátor napadol aj na Ústavnom súde SR. Ten koncom roka 2012 jeho návrh na konanie o súlade s ústavou zamietol.Pohotovostí s nonstop službou má na Slovensku ubudnúť. Ministerstvo plánuje určiť minimálnu sieť ambulancií, ktoré budú službu poskytovať v 24-hodinovom režime. Drucker už na jeseň avizoval, že takého pohotovosti by mali fungovať najmä v nemocniciach. Povolenia im má po novom vydávať rezort. Ostatná časť LSPP by sa ponechala ako doplnková s možnosťou kratšej prevádzky, povoľovali by ju vyššie územné celky." uviedol Drucker. Návrh je podľa jeho slov pripravený, pred "" chce ale radšej viackrát merať.Minister chce riešiť aj fungovanie lekárenskej pohotovosti tak, aby bola previazaná na ambulantnú. "" doplnil.LSPP je zdravotná starostlivosť (ZS), ktorou sa v súčasnosti zabezpečuje nepretržitá dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dospelých a špecializovanej zubno-lekárskej starostlivosti. Nejde o zabezpečovanie neodkladnej ZS v život ohrozujúcich a urgentných situáciách. LSPP je segment pokračovania tzv. lekára prvého kontaktu po skončení jeho ordinačných hodín.