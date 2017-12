T. Drucker nastavil nový trend rokovaní, zhodujú sa lekári a lekárnici

Na snímke minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 30. decembra (TASR) – Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) nastavil nový trend rokovaní. Zhodujú sa v tom lekári a lekárnici. Vítajú, že sa s nimi snaží mať dobré vzťahy a zapája ich do pracovných skupín pri tvorbe zákonov. Pri riešení niektorých problémov by ale mal byť razantnejší, myslia si.povedal šéf Slovenskej lekárskej komory (SLK) Marian Kollár. Ten by takisto rozšíril rezidentský program o viaceré špecializácie, nemal by sa podľa neho týkať len všeobecných lekárov. Takisto volá po dofinancovaní zdravotníctva, nedoriešená je podľa neho aj otázka financovania preneseného výkonu štátnej správy vykonávanej zdravotníckymi komorami.Rezort zdravotníctva nedobre pripravil projekt zlúčenia Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzity Komenského v Bratislave, najideálnejšie nie je rozpracovaný ani projekt vybudovania novej Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), myslí si SLK. Kollár si však váži Druckerovu snahu komunikovať. "Minister absolvoval stretnutia vo všetkých krajoch Slovenska, kde objasňoval koncepciu činnosti MZ SR," zdôraznil.povedal šéf Asociácie súkromných lekárov (ASL) Marián Šóth.vysvetlil.Za najpálčivejší problém tohto roka označil Šóth nedofinancované zdravotníctvo, historicky najnižší odvod za poistencov štátu a nedostatočné nastavenie systémových zmien. Šéf ASL upozorňuje, že je dôležité stabilizovať ambulantný sektor a doriešiť podporu rezidentského programu a zoznam ambulantných výkonov. Hoci zákon o novele lieku priniesol podľa jeho slov pozitíva, v schválenej novele v časti spoluúčasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na liečbe pacienta pri problematických chorobách stále vyjadruje zásadný nesúhlas.povedal šéf Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ s tým, že jeho komunikácia s ľuďmi je výnimočná.Aj Sukeľ sa však v niečom mierne sklamal.dodal.