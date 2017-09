T. Drucker nemá informácie, že by sa zamestnancom EMA na SR nechcelo

Na snímke minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 27. septembra (TASR) - Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) nemá informácie o tom, že sa zamestnancom Európskej liekovej agentúry (EMA) do Bratislavy veľmi nechce. Ich postoj mal odhaliť nedávny interný prieskum v liekovej agentúre.povedal dnes novinárom po rokovaní vlády. Myslí si, že Slovensko kritériá spĺňa.Zamestnanci EMA si mali medzi sebou robiť interný prieskum, informoval portál politico.eu. Slovensko mali pritom zaradiť do štvrtej, teda najhoršej kategórie, čo znamená, že ak by sa doň EMA presťahovala, mohla by prísť o 72 až 94 percent pracovníkov a nebola by schopná fungovania, upozornil ako prvý RTVS.reagoval dnes na informácie Drucker. Na Facebooku však prednedávnom napísal, že verí, že Slovensko presvedčí aj zamestnancov agentúry, "že Bratislava môže byť aj pre nich pekným miestom na život".Drucker si myslí, že SR má férovú šancu na získanie tejto prestížnej európskej agentúry. Tvrdí tiež, že Slovensko môže mať "dosť úspešnú podporu od iných krajín". Tú mu už potvrdilo Maďarsko a Česká republika, minister sa bol o podporu uchádzať aj v Pobaltí.EMA sa musí z Londýna presťahovať v dôsledku brexitu. Má na starosti schvaľovanie nových liekov, vykonáva dohľad nad ich bezpečnosťou, hrá dôležitú úlohu pri podpore inovácií a výskumu vo farmaceutickom priemysle. Zamestnáva stovky vysokokvalifikovaných odborníkov z celej Európy.