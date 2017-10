T. Drucker: Obnovenie vyšetrovania v kauze piešťanského CT rešpektujem

Na snímke minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. októbra (TASR) – Minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) rešpektuje rozhodnutie o obnovení vyšetrovania a opätovné vznesenie obvinení v kauze piešťanského CT. Uviedol to v rozhlasovej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.uviedol Drucker. Jeho oponent v diskusii, poslanec Národnej rady SR a člen parlamentného výboru pre zdravotníctvo Marek Krajčí (OĽaNO) nové skutočnosti víta, no obáva sa, že naozajstní vinníci vyjdú bez trestu.povedal Krajčí.Po viac ako roku opäť vzniesli obvinenie voči bývalej riaditeľke piešťanskej nemocnice Márii D. a ďalším osobám, ktoré mali podľa polície niesť zodpovednosť za plánovanú kúpu predraženého CT prístroja. Exriaditeľka nemocnice a ďalší členovia správnej rady a odbornej komisie sú podľa zdrojov týždenníka Trend od začiatku októbra obvinení za obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Ide už o druhé vznesené obvinenie, to prvé bolo pre nedostatočné podklady zrušené, trestné stíhanie a dopĺňanie dôkazov pokračovalo ďalej.Piešťanská nemocnica chcela kúpiť CT v roku 2012 a potom o dva roky neskôr. Prvý nákup stoplo vedenie, druhý medializácia. Lekár a v súčasnosti poslanec OĽaNO Alan Suchánek a zdravotná sestra Magdaléna Kovačičová upozornili, že prístroj je o 600.000 eur drahší ako ten, čo obstarávali pôvodne. Bývalá šéfka nemocnice Mária D. od kúpy napokon upustila.Pre aféru skončili vo funkciách koncom roku 2014 ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská, predseda parlamentu Pavol Paška aj podpredsedníčka NR SR Renáta Zmajkovičová.