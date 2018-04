T. Drucker: Obvinenia I. Matoviča rezolútne odmietam

Na archívnej snímke Tomáš Drucker. Foto: TASR Pavol Zachar Na archívnej snímke Tomáš Drucker. Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 9. apríla (TASR) - Minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) rezolútne odmieta vykonštruované obvinenia lídra OĽaNO Igora Matoviča o tom, že jeho manželka nadobudla pozemky pod cenu a tvrdí, že podnikanie jeho ženy je postavené rýdzo na trhových princípoch. Drucker zároveň uisťuje, že jej podnikanie nie je v žiadnom prípade nijako spojiteľné s jeho pôsobením v akejkoľvek verejnej funkcii."Vymyslené konštrukcie a interpretácie o prepojeniach kúpy pozemkov a špekuláciách o výnosoch Tomáš Drucker zásadne odmieta," napísal jeho tlačový odbor s tým, že minister je kedykoľvek pripravený na porovnanie dodávok a plnenia vo vzťahu k spoločnosti Rempo do Slovenskej pošty počas jeho pôsobenia ako predsedu predstavenstva s plnením pred jeho nástupom čo do rozsahu a vysúťažených cien."Spoločnosť Rempo dodáva široký sortiment tovarov desiatky rokov na Slovenskú poštu, ako aj mnohým iným organizáciám štátneho sektora a mnohým súkromným spoločnostiam. Tomáš Drucker zásadne odmieta takéto nekorektné prepojenia pôsobnosti spoločnosti Rempo s jeho osobou a s podnikaním jeho manželky," uviedlo ministerstvo.Podľa rezortu podnikanie Druckerovej manželky v území Špačince (okres Trnava) bolo realizované s cieľom rezidenčnej výstavby na komerčné účely. "Pozemky v Špačinciach nadobudla spoločnosť Logaro, s.r.o., koncom roka 2016 za cenu 8,94 eura za štvorcový meter bez DPH. V priebehu roka 2017 sa na týchto pozemkoch v celom území realizovali developerské práce. V procese ich realizácie o toto územie prejavila záujem iná developerska spoločnosť za kúpnu cenu 37 eur za štvorcový meter bez DPH. Celé územie, vrátane pozemkov vlastnených spoločnosťou Logaro, bolo odpredané na konci roka 2017," vysvetľuje Drucker.Čo sa týka pozemkov v extraviláne mesta Trnava, v tomto prípade ide podľa jeho slov o ornú pôdu, ktorá je v súčasnosti poľnohospodársky užívaná, a na ktorej územný plán neumožňuje žiadnu výstavbu. "Tieto boli nadobudnuté za cenu 0,85 eura za štvorcový meter, čo je pre danú lokalitu a daný stav plochy cena trhovo obvyklá," dodal.Matovič vyhlásil, že Drucker a jeho manželka získali pozemky pri Trnave a v samotnom meste za desatinu ich trhovej hodnoty. Ušetriť tak mali až 1,38 milióna eur, ktoré tak skončili v ich peňaženke. Druckera vyzval, aby zverejnil všetky dokumenty k tomu, ako pozemky nadobudol. "Ak hovorím, že má odstúpiť policajný prezident Tibor Gašpar, mal by sa porúčať ruka v ruke aj s pánom Druckerom" odkázal Matovič, ktorý na tlačovej konferencii ukázal viacero dokumentov a listov vlastníctva.Podľa Matoviča Drucker najskôr ako šéf Slovenskej pošty podpísal s firmou Rempo viaceré dodávateľské zmluvy. Neskôr mala jeho manželka získať od spoločnosti s rovnakými majiteľmi, ako má Rempo, pozemky pod cenu v Špačinciach a v Trnave. Šéf OĽaNO sa preto pýtal, či išlo o úplatok za to, že bol Drucker tak veľmi štedrý a zatajoval zmluvy s firmou Rempo. "Tento prípad má všetky znaky toho, že najskôr sa kamarátovi dohadzujú zákazky a ten si následne vyberá späť výhody. Druckerovci nezaplatili ani desať percent hodnoty týchto pozemkov," dodal Matovič.