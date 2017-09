T. Drucker podporuje rodinných lekárov, no treba sa k nim dopracovať

Na snímke minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 6. septembra (TASR) - Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) je podporovateľom rodinných lekárov, ale treba sa k takémuto systému dopracovať. Najskôr je podľa neho nevyhnutné zabezpečiť dostupnosť kvalitných lekárov. Verí, že by mohol pomôcť prílev nových rezidentov. Povedal to dnes v pléne Národnej rady SR, ktoré diskutovalo o zmenách v zákone o zdravotnej starostlivosti.Druckerov rezort chce presúvať viac zdravotnej starostlivosti na všeobecných praktických lekárov. To podľa neho ale nejde iba zákonom.vysvetlil. Poukázal aj na pripravovanú novelu, ktorá opäť upraví zákon o zdravotnej starostlivosti. Zmeny by sa mali dotknúť urgentných príjmov.uviedol Drucker.Opozícia kritizovala, že predloženou novelou sa zruší nepretržitosť pohotovostí a tiež upozornila na zmeny vo výjazdoch.potvrdil Drucker. Dôvodom je podľa neho to, aby sa zabezpečila hlavne pohotovosť v ambulanciách a aby sa nestávalo, že v ambulancii lekár nie je, keď ho treba. Návštevné služby sa však podľa ministra nezakazujú.Pokiaľ ide o nepretržitosť, minister potvrdil, že sa od nej ustupuje.uviedol s tým, že lekári museli zostávať v ambulanciách do siedmej hodiny rána zväčša bez pacientov, potom zas nemohli nastupovať do ambulancií ráno, keďže mali mať oddych.Drucker zdôraznil, že ak je pacient v noci vo vážnom stave, volá záchranku a ide do nemocnice. Nejde teda sám k svojmu praktickému lekárovi.vysvetlil. Minister je tiež ochotný debatovať o tom, ako zabrániť zneužívaniu záchraniek.Aktuálne prerokovávaná novela má zvýšiť poplatky na pohotovostiach, v nemocniciach na desať eur. Má to odradiť pacientov, ktorí by chceli zneužívať systém. Zvyšuje tiež sankcie pre lekárov za nepovolené vyberanie úhrad. K zmenám by malo dôjsť aj pri preventívnych prehliadkach. Po novom by sa mali rozšíriť u všeobecných lekárov a zubárov.