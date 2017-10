T. Drucker prisľúbil prešovskej nemocnici finančnú pomoc

Na snímke minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Prešov 27. októbra (TASR) – Prestavba starej budovy interného pavilónu prešovskej Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov na onkologický pavilón si vyžiada 3 milióny eur. Na financovaní by sa mali podieľať rezort zdravotníctva aj Prešovský samosprávny kraj. Na piatkovom brífingu v prešovskej nemocnici o tom informoval minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smer-SD).Ako uviedol, prešovská fakultná nemocnica patrí medzi štyri najviac zadlžené, preto sa nemôže uchádzať o čerpanie operačných fondov, pritom poskytuje medicínsky a tým aj ekonomicky najnáročnejšiu zdravotnú starostlivosť.uviedol minister.Na rokovaní sa hovorilo aj o výmene lineárnych urýchľovačov, prešovská nemocnica by mala dostať z balíka novozakúpených prístrojov v prvej vlne jeden nový urýchľovač. Rozhovory sa dotkli aj problematiky urgentného príjmu.povedal šéf rezortu. Prešov bude podmienečne zaradený do urgentného príjmu typu II a následne rezort vyhodnotí všetky ukazovatele do budúcna, aby vedeli obhájiť túto pozíciu, a aby tiež efektívnym spôsobom zabezpečovali financovanie.Drucker dnes navštívi aj nemocnicu vo Svidníku, kde sa chce tiež rozprávať na tému urgentu.