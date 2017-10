T. DRUCKER: Rozpočet pre zdravotníctvo je postačujúci

Na snímke minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 4. októbra (TASR) - Návrh štátneho rozpočtu pre zdravotníctvo je podľa šéfa rezortu Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) postačujúci.skonštatoval dnes na margo návrhu. Tvrdí, že by nemuselo byť potrebné ani dofinancovanie, tak ako tomu bolo tento rok či vlani.V zdravotníctve má byť na budúci rok viac peňazí ako tento rok. Viac finančných zdrojov treba napríklad pre plánované preplácanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, nové fungovanie urgentov v nemocniciach či potrebu dofinancovania ambulantného sektora, vysvetlil Drucker.Avizoval, že je pripravený aj na diskusiu o zmene financovania zdravotníctva do budúcna. Pokiaľ dôjde k zavedeniu 13. a 14. platu, bude ministerstvo zdravotníctva navrhovať zrušenie odvodovej odpočítateľnej položky. Podľa Druckera už v takomto prípade nebude mať zmysel. Tento krok by znamenal dodatočné zdroje pre zdravotníctvo.doplnil.Ako vyplýva z návrhu štátneho rozpočtu, medziročne by malo ísť do zdravotníctva o vyše 2,7 percenta viac zdrojov. Návrh síce oproti schválenému rozpočtu hovorí o raste 7,7 percenta, keďže však do sektora prišlo viac peňazí, než sa počítalo, rast bude reálne menší. Celkové príjmy v zdravotníctve na rok 2018 sa predpokladajú vo výške 4,8 miliardy eur.