T.Drucker sľubuje viac modernej liečby

Bratislava 10. júla (TASR) – Podmienky na vstup liekov na slovenský trh a ich preplácanie zo zdravotného poistenia sa majú zmeniť. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) navrhuje zmeny v kategorizácii aj cenotvorbe liekov, ktoré priniesla reforma liekovej politiky exministra Ivana Uhliarika (KDH) z roku 2011. Drucker si od toho sľubuje lepšiu dostupnosť modernej liečby.povedal Drucker.Od zavedenia liekovej reformy je nevyhnutným kritériom pre zaradenie lieku medzi tie, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia, nákladová efektívnosť. Liek musí splniť podmienku nákladov na tzv. QALY, teda roky života v štandardizovanej kvalite života. Parameter má pomôcť nakúpiť za čo najmenej peňazí čo najviac zdravia. Štát tak určil strop, koľko je ochotný zaplatiť za zlepšenie zdravia chorých. V súčasnosti je to 24-násobok priemernej mesačnej mzdy, podmienečne maximálne 35-násobok. Po novom to má byť 41 násobok, navrhuje ministerstvo v novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov.Podľa Druckera sa tak na Slovensko dostane viac inovatívnych liekov, ktoré budú preplácať zdravotné poisťovne. Farmafirmy v minulosti viackrát upozornili, že pre prísne podmienky oproti okolitým krajinám je problém modernú liečbu, ktorá býva drahá, dostať do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia. Inovatívne lieky môžu v súčasnosti poisťovne preplácať cez tzv. výnimky. "Lieky na výnimky sú nekategorizované lieky často preto, lebo ich výrobcovia pre cenu nedokázali kategorizovať a pacient nemal na ne nárok. Po novom by sa mali dostať do kategorizácie a teda budú automaticky hradené," tvrdí Drucker.Zmeny chce ministerstvo aj v uhrádzaní uvedených liekov na výnimky, zdravotné poisťovne by po novom mali za ne uhradiť maximálne 90 percent z ceny. Čím dlhšie by sa liek používal, tým by sa úhrada znižovala, najmenej by to bolo 70 percent. Rozdiel majú zaplatiť farmafirmy. Novela tiež prináša spoluúčasť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Za pacientovu liečbu majú zaplatiť päť percent zo sumy.uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.Novela počíta aj so zľavami v prípade samotnej kategorizácie. Farmafirmy budú môcť so zdravotnými poisťovňami uzatvárať dohody a znášať tak časť nákladov. Táto možnosť sa má využívať napríklad vtedy, ak liek dosahuje nákladovú efektívnosť len s vysokým doplatkom poistenca.Právna norma tiež sprísňuje cenotvorbu generických, ako aj biologicky podobných liekov. Generický liek bude musieť byť pri vstupe na trh po novom lacnejší nie o súčasných 30 percent, ale o 45 percent v porovnaní s originálnym. Ďalšie generiká, ktoré budú chcieť získať úhrady od zdravotných poisťovní, budú musieť z ceny spustiť ešte viac. Biologicky podobné lieky, ktoré sú náhrady originálnych biologických liekov, budú musieť pri vstupe do systému úhrad znížiť cenu minimálne o 30 percent v porovnaní s originálom.Novelu zákona musí ešte prerokovať vláda aj parlament. V prípade, že ju odobria a podpíše ju prezident, mala by platiť od januára 2018.