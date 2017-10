T. Drucker: Sme oprávnenou krajinou na presťahovanie agentúry EMA

Na snímke minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Brusel 5. októbra (TASR) - Slovenskú kandidatúru na premiestnenie Európskej agentúry pre lieky (EMA) z Londýna do Bratislavy prišli dnes do Bruselu oficiálne odprezentovať minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker a štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Viktor Stromček.Drucker po prezentácii bratislavskej kandidatúry na pôde Stáleho zastúpenia SR pri EÚ skonštatoval, že Európska komisia v sobotu (30.9.) vydala objektívne hodnotenie všetkých 19 ponúk na presídlenie agentúry a Bratislava v tomto hodnotení vyšla ako jedna z najlepších.Pripomenul, že v priebehu leta sa predstavitelia jeho rezortu stretli aj so zástupcami agentúry, aby spoznali ich obavy z presídlenia.uviedol. Spresnil, že ak by sa SR podarilo uspieť v súťaži o sídlo EMA, tak "bude našou úlohou" presvedčiť ich, že hoci je slovenská metropola menej známa ako atraktívne turistické destinácie Miláno či Barcelona, naše tromfy sú v otázke bezpečnosti, nižších nákladov na život a pestrého kultúrneho vyžitia.vysvetlil minister. SR je ochotná každému zo zamestnancov pomôcť pri zháňaní adekvátneho bývania, ponúkneme stredné školy s anglickým, nemeckým a francúzskym vyučovaním pre ich deti, možnosti sú aj na našich vysokých školách a z tohto hľadiska je výhodou blízkosť Rakúska, Českej republiky a Maďarska, kde sú ďalšie možnosti na štúdium.Slovensko podľa jeho slov ponúkne zamestnancom a ich rodinným príslušníkom také isté sociálne výhody ako domácim pracovníkom, budú mať prístup k zdravotnému poisteniu.To, že Bratislava samotná nemá veľké letisko, nepovažuje za hendikep, lebo spojenie s letiskom Schwechat je výborné a je odtiaľ bližšie do centra Bratislavy ako do centra Viedne a určite bližšie ako z londýnskych letísk do terajšieho sídla EMA.V internom prieskume medzi zamestnancami EMA sa Bratislava neocitla medzi favorizovanými mestami a je možný úbytok odborníkov, ak sa agentúra presťahuje na Slovensko. Drucker priznal, že v tomto prípade bude treba zabojovať o všetkých expertov, ale prípadný výpadok je pravdepodobný, a preto chce SR spolu s Českou republikou, Maďarskom a ďalšími krajinami vytvoriť "virtuálnu agentúru", ktorá je schopná prevziať mnoho činností EMA a poskytnúť dobrých profesionálov pre EMA.Na otázku TASR, koľko Slovákov dnes pre túto agentúru pracuje, Drucker uviedol, že je to 40 odborníkov zo SR, čo je v prepočte na počet obyvateľov najviac zo všetkých členských krajín Únie.Drucker priznal, že investície, ktoré by sme venovali presunu EMA do Bratislavy, do budovy a jej prevádzky, do zamestnancov a do školenia našich odborníkov z lekárskej, farmaceutickej a biotechnologickej sféry, čiže oblasti znalostnej a inovatívnej ekonomiky, sa vyšplhajú na desiatky miliónov eur. Boli by to však dobre investované peniaze, ktoré by sa našej krajine rýchlo vrátili.pripomenul. Oceňuje, že eurokomisia ohodnotila Bratislavu na úrovni Barcelony, ale najväčšou výzvou bude "predať sa" a uspieť v hlasovaní.Podľa jeho slov v novembri v prvom kole hlasovania zrejme nevzíde jasný víťaz a bolo by dobré prepracovať sa medzi trojicu finalistov. Tu pomôže lobbing na každej úrovni politického zastúpenia SR v Európe. Spojencov už máme medzi našimi partnermi vo Vyšehradskej štvorke (Česi a Maďari sa o EMA neuchádzajú), rokovali sme už s pobaltskými štátmi a diplomatické úsilie pokračuje.