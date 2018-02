T. Drucker: Súkromné lekárne odišli zatiaľ zo 17 štátnych nemocníc

Na snímke minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 1. februára (TASR) - Nájomné zmluvy so súkromnými lekárňami boli doposiaľ ukončené v 17 zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva (MZ), v priebehu roka budú končiť ďalšie. Na pôde NR SR to vo štvrtok oznámil minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD).Šéf rezortu odpovedal na otázku opozičného poslanca Eugena Jurzycu (SaS), ktorý chcel vedieť, aké percento súkromných lekární muselo odísť za uplynulý rok zo štátnych zdravotníckych zariadení a aký to malo dosah na financovanie týchto zariadení.ozrejmil Drucker.Minister ešte v júni 2016 oznámil, že zo štátnych nemocníc majú postupne zmiznúť súkromné lekárne. Drucker chce, aby mali finančný úžitok z prevádzkovania lekární v nemocničných areáloch predovšetkým samotné nemocnice. Preto im nakázal vypovedať súkromníkom nájomné zmluvy, rovnako im zakázal uzatvárať nové. Štátne zariadenia si majú lekárne po novom prevádzkovať samy. Minister im okrem vypovedania zmlúv prikázal aj požiadať o vydanie povolenia na prevádzkovanie lekárne.Analýza nájomných zmluvných vzťahov vo viacerých nemocniciach podľa rezortu naznačila, že tieto prenajímajú priestory na prevádzkovanie verejných lekární súkromným spoločnostiam za podmienok, ktoré sú viac výhodné pre súkromného prevádzkovateľa a menej výhodné pre samotnú nemocnicu.