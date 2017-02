T. Drucker: Údajná privatizácia nemocníc je veľkým nezmyslom

Na snímke minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 16. februára (TASR) - Údajná privatizácia štyroch špecializovaných nemocníc je podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smer-SD) veľmi veľkým nezmyslom.reagoval dnes šéf rezortu na stredajšie (15.2.) vyhlásenia opozičného poslanca Miroslava Beblavého (nezaradený).Ako poukázal, niekto z normálnej témy vytvoril virtuálne naháňanie strachu, že sa ide privatizovať. Drucker však zdôrazňuje, že vlastníkom špecializovaných nemocníc bude aj napriek tomu, že sa plánuje presun časti ich akcií spod ministerstva na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP), naďalej Slovenská republika.povedal Drucker s tým, že cieľom je stabilizovať VšZP.Šéf rezortu v tejto súvislosti vyhlásil, že dvere na ministerstve sú otvorené.poznamenal s tým, že to uprednostňuje pred mediálnym pingpongom, z ktorého vznikajú nezmysly. Upozornil, že pokiaľ by sa opatrenia na zlepšenie situácie VšZP neriešili, mohla by byť v nútenej správe aj 18 rokov.Ministerstvo si nechalo oceniť Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a Východoslovenský onkologický ústav. Dôvodom je, že sa časť ich akcií má vložiť do základného imania VšZP. Štátna poisťovňa má pre vysokú minuloročnú stratu problém s negatívnym vlastným imaním. Nepeňažným vkladom do jej základného imania by sa zvýšila hodnota jej majetku. Likviditu VšZP majú riešiť úsporné opatrenia a dofinancovanie.Opozičný poslanec Beblavý označil pripravovaný presun akcií za riskantnú operáciu v rozpore s verejným záujmom. V tomto účtovnom postupe vidí viaceré riziká.tvrdil. Beblavý preto vyzval ministra Druckera, aby sa neuchyľoval k takýmto účtovným trikom a premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby zastavil tento proces odštátnenia.