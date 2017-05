T. Drucker uznal rešpekt pacientom na bicykloch, sám prešiel čas trate

Na snímke minister zdravotníctva Tomáš Drucker, archívna snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 27. mája (TASR) – Šport v solidarite s pacientmi je niečo, čo sa inak sleduje na televíznych obrazovkách a inak zažíva naživo. Uviedol to minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) po absolvovaní poslednej cyklistickej etapy projektu Od Tatier k Dunaju, keď sa pacienti so sklerózou multiplex spolu s podporovateľmi vydávajú na bicykloch naprieč Slovenskom.Dnešná 97-kilometrová etapa z Trnavy do Bratislavy zavŕšila na bratislavskom Hlavnom námestí tohtoročné podujatie, ktoré je pre pacientov o živote a prekonávaní výziev.povedal pre TASR Drucker.Podľa neho je pre pacientov s pohybovými ťažkosťami náročné absolvovať takéto podujatie, pre mnohých z nich je to zápas.uviedol. Práve ten je podľa ministra ako pre pacientov, tak zdravých ľudí prevenciou pred mnohými ochoreniami.Jeho slová potvrdzuje aj pacient trpiaci na sklerózu multiplex Radovan Šulek.priblížil. Priznáva, že keď sa choroba ozve, tak je zle, ale cíti sa skvele, keď mu dovolí robiť veci, ktoré chce. Napríklad aj športovať, s čím voľakedy prestal, keď si vybral pohodlný život.povedal Šulek s tým, že pacientov veľmi teší aj priama podpora od zdravých ľudí.Podujatie organizuje Združenie sclerosis multiplex Nádej. Počas uplynulých šiestich dní prešli pacienti a dobrovoľníci na bicykli približne 400 kilometrov. Trasa a jednotlivé etapy viedli z Liptovskej Kokavy cez Lúčky, Terchovú, Považskú Bystricu, Nové Mesto nad Váhom, Trnavu až do Bratislavy. Organizátori popritom hovorili o ochorení a upozorňovali na prvé príznaky.Ochorením sclerosis multiplex trpí na Slovensku okolo 10.000 ľudí. Postihuje viac ženy ako mužov. Je nevyliečiteľné a vzniká rozpadom obalu nervových buniek a vlákien. Ochorenie centrálneho nervového systému pacienti na sebe nemusia dlho pozorovať, pretože sa môže prejavovať nešpecifikovanými bolesťami chrbta, ťažkosťami pohybu, nesústredením i problémami s videním a artikuláciou.Ochorenie sa u väčšiny pacientov prejaví prvýkrát v dospelom veku medzi 20. a 40. rokom. Ku vzniku a progresii ochorenia prispievajú genetické predispozície, výskyt v rodine, pohlavie, vek či infekčná mononukleóza. Ďalej sú nimi fajčenie, vysoký príjem soli, alkohol či nízka hladina vitamínu D.