T. Drucker: Uznesenie o výpočte odmien pre vedenie VšZP je správne

Na snímke minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. októbra (TASR) – Uznesenie vlády o výpočte odmien pre členov predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) je správne, otázkou je, za čo má byť odmeňovanie. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy to uviedol minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) v reakcii na medializované informácie o odmenách pre členov predstavenstva štátnej poisťovne.pripomenul Drucker. Pripustil, že sa vedie debata, ako má byť odmeňovanie nastavené, myslí si však, že súčasné viazanie odmeňovania na plnenie ozdravného plánu vo VšZP je korektné a v poriadku. Pripomenul tiež, že vyplatenie týchto odmien nebolo z prostriedkov určených na zdravotnú starostlivosť.Druckerovi sa nepáči, že o odmenách pre manažment VšZP sa hovorí ako o nehoráznosti. Prízvukuje, že aj manažéri v štátnych podnikoch musia byť zaplatení adekvátne tomu, akú zodpovednosť nesú. Pripomenul, že pri odmeňovaní sa razí cesta zníženia platov a nastavenia výkonnostných odmien. Ak teda na týchto pozíciách majú byť profesionáli, ktorí môžu v súkromnej sfére zarábať státisíce eur, nemožno im podľa neho brať časť odmeňovania. "Inak v tom systéme nikto nebude chcieť pracovať. Kto by prišiel robiť za 500 alebo 700 eur tam, kde spravuje tri miliardy?" opýtal sa Drucker.Ministrov oponent v diskusii, poslanec NR SR a člen parlamentného výboru pre zdravotníctvo Marek Krajčí (OĽaNO) uviedol, že rozumie uzneseniu vlády, podľa ktorého sa určuje odmeňovanie, no nerozumie samotným odmenám, ktoré boli vyplatené.dodal. Upozornil najmä na to, že bývalí členovia predstavenstva VšZP, ktorí spôsobili nevyhnutnosť ozdravného plánu pre štátnu poisťovňu a predsa dostali odmeny, budú síce musieť časť peňazí vrátiť, no iba „nízku sumu“.Zástupcovia SaS v piatok (27.10.) vyzvali ministra zdravotníctva, aby skontroloval zmluvy vedenia štátnej VšZP. Rovnako chcú, aby sa pozrel na samotné pravidlá odmeňovania. Liberáli reagovali na informácie o tom, že členovia predstavenstva VšZP dostali tisícové odmeny. Vyplatené boli aj bývalému vedeniu poisťovne.Rezort zdravotníctva v reakcii uviedol, že súčasní členovia predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne mali na vyplatenie odmien podľa ministerstva zdravotníctva zákonný nárok, v súlade s platným uznesením vlády i stanovami spoločnosti. V prípade bývalého manažmentu poisťovne sa prehodnotili pôvodné odmeny za rok 2015 a znížili sa o polovicu. Rezort rozhodol, že bývalí členovia predstavenstva VšZP musia časť vyplatenej odmeny v nadväznosti na výsledky hospodárenia vrátiť.