T. Francken: Migranti by mali platiť za klamstvo o svojom veku

Brusel 19. mája (TASR) - Žiadatelia o azyl, ktorí prišli do Belgicka a oklamali úrady, že sú neplnoletí, budú musieť zaplatiť náklady na röntgenové vyšetrenie, ktoré potvrdzuje skutočný vek analyzovaných osôb.S návrhom, ktorý chce pretaviť do podoby zákona, prišiel štátny tajomník pre azylovú politiku Theo Francken, uviedol dnes belgický denník La Libre Belgique. Príslušný návrh zákona by mala predložiť Nová flámska aliancia (N-VA), jedna z koaličných vládnych strán, ktorej členom je aj Francken.V roku 2016 do Belgicko prišlo 1500 maloletých migrantov bez sprievodu dospelých, ktorí požiadali o azyl. Úrad pre cudzincov, ktorý sa ich žiadosťami zaoberá, v prípade pochybností o veku azylantov požiadal o lekárske overenie tzv. kostného veku podozrivých osôb, čo znamená zabezpečenie röntgenových snímok zubov, zápästia a kľúčnej kosti.Vlani bolo na žiadosť úradov podrobených takýmto testom 659 mladistvých žiadateľov o azyl, čiže 40 percent zo všetkých migrantov, ktorí tvrdili, že sú neplnoletí. Testy potvrdili, že 479 z preskúmaných osôb je naozaj neplnoletých, avšak 180 azylantov o svojom veku klamalo.Francken aj na základe týchto výsledkov chce presadiť zákonné ustanovenie, podľa ktorého by tí z radov migrantov, ktorí zámerne klamali o svojom veku, sami zaplatili náklady na sériu röntgenových vyšetrení, čo znamená sumu 200-300 eur.