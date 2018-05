T. G. Masaryk bol v USA populárny ako rocková hviezda

Na nedatovanej snímke prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk. Foto: TASR Foto: TASR

Hodonín/Bratislava 25. marca (TASR) – Dokopy sedemnásťkrát bol navrhnutý na Nobelovu cenu mieru, český parlament mu za jeho zásluhy udelil titul Prezident Osloboditeľ. Vyslúžil si však aj prirovnanie s rockovou hviezdou. Filozof, politik, štátnik, prvý prezident Československej republiky (ČSR) v rokoch 1918-1935 Tomáš Garrigue Masaryk bol jedným zo signatárov Pittsburskej dohody.Tomáš Garrigue Masaryk sa narodil 7. marca 1850 v Hodoníne. Jeho otec, Slovák z Kopčian pracujúci na cisárskych majetkoch, sa oženil s Češkou a okrem Tomáša mali manželia ešte dvoch chlapcov.Tomáš Masaryk vyštudoval klasickú filológiu, teda latinčinu a gréčtinu na Filozofickej fakulte Viedenskej univerzity. Študoval aj filozofiu, psychológiu, sociológiu, estetiku a ekonómiu. Na študijnom pobyte v Lipsku spoznal svoju budúcu manželku, Američanku Charlotte Garrigue, s ktorou sa v USA oženil a k svojmu priezvisku prijal aj meno Garrigue. Mali spolu štyri deti (Alicu, Herberta, Jana a Olgu).V roku 1879 sa Masaryk habilitoval prácou Samovražda ako hromadný spoločenský jav súčasnosti a na Viedenskej univerzite získal docentúru. Od roku 1882 prednášal na novozaloženej českej univerzite, ktorá vznikla po rozčlenení Karlovej Univerzity (v tom čase Karlo-Ferdinandovej) na nemeckú a českú časť.V rokoch 1895-1898 sa Masaryk intenzívne venoval českým problémom. Formuloval svoje názory na problematiku českých dejín a predložil český politický program. V rokoch 1891-1893 a 1907-1914 bol poslancom rakúskeho ríšskeho snemu. Na začiatku svojej politickej dráhy bol zástancom existencie demokratického Rakúsko-Uhorska, ktoré by rešpektovalo záujmy všetkých jeho národov. V rokoch 1909-1911 však už ostro kritizoval zahraničnú politiku Rakúsko-Uhorska.Trikrát navštívil Rusko a v diele Rusko a Európa vyjadril svoj názor na túto krajinu na prelome 19. a 20. storočia. Na začiatku prvej svetovej vojny bol rusofilom, názor na Rusko zmenil až po roku 1917.Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa rozhodol postaviť proti Rakúsko-Uhorsku. V decembri 1914 odišiel do emigrácie (Švajčiarsko, Francúzsko a Veľká Británia), kde pôsobil ako predstaviteľ protihabsburského odboja. Spolu s Edvardom Benešom a Milanom Rastislavom Štefánikom založili v Paríži roku 1916 Národnú radu československú a Masaryk sa stal jej predsedom.V roku 1918 prišiel do USA, kde sa podieľal na príprave Pittsburskej dohody o samostatnom československom štáte a stal sa jedným z jej signatárov. Snažil sa o svojich cieľoch presvedčiť vtedajšieho amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, ale aj americkú verejnosť.spomína T. G. Masaryk na toto obdobie v knihe svojich rozhovorov s Karlom Čapkom. Uvádza tiež:Význam légií potvrdzuje aj americký historik Kevin McNamara, ktorý o nich napísal knihu Sny veľkého malého národa (Dreams of a Great Small Nation).povedal Mc Namara v rozhovore pre Českú televíziu. Opísal aj Masarykovu popularitu v USA:Masarykova činnosť v USA vyvrcholila vydaním Washingtonskej deklarácie z 18. októbra 1918. Československý štát vyhlásili spontánne v Prahe 28. októbra hneď po kapitulácii Rakúska-Uhorska a skončení prvej svetovej vojny.Dňa 14. novembra 1918 zvolilo revolučné Národné zhromaždenie (česko-slovenský parlament) v Prahe Tomáša Garriguea Masaryka za jeho neprítomnosti za prvého prezidenta ČSR. V decembri 1918 sa vrátil do Prahy.Do prezidentského úradu ho zvolili znova aj v rokoch 1920, 1927 a 1934. Ako prvý prezident pôsobil do 14. decembra 1935, keď zo zdravotných dôvodov abdikoval na svoju funkciu. Dňa 14. septembra 1937 zomrel.Námestie Tomáša G. Masaryka by v krátkom čase mohla mať Bratislava.povedal staromestský poslanec a poslanec NR SR za SaS Peter Osuský, jeden z predkladateľov návrhu na pomenovania verejného priestoru.