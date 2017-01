T. GAŠPAR: M. Gajdoša považujem za klamára a zbabelca

Prezident Policajného zboru (PZ) Slovenskej republiky Tibor Gašpar. Foto: TASR/Vladimír Benko/MV SR Foto: TASR/Vladimír Benko/MV SR

Bratislava 12. januára (TASR) - Bývalý šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Marek Gajdoš je zbabelec a klamár. Takto ho dnes označil prezident Policajného zboru (PZ) SR Tibor Gašpar potom, ako Gajdoš poskytol rozhovory portálu Aktuality.sk a Denníku N, v ktorých uviedol, že mu špeciálny prokurátor Dušan Kováčik vo vyšetrovaní kládol prekážky, ale podporu necítil ani od ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a policajného prezidenta Gašpara.povedal Gašpar na dnešnej tlačovej konferencii a doplnil, že Gajdoš na funkciu šéfa takéhoto tímu nemal skúsenosti.Podľa jeho slov Gajdoš v rozhovoroch neútočil iba na neho osobne, Kaliňáka či Kováčika, ale priamo na policajtov. "" povedal šéf polície s tým, že Gajdošove výroky boli snahou diskreditovať dôveru v Policajný zbor SR.Gašpar tvrdí, že od začiatku pôsobenia vo svojej funkcii má zásadu pristupovať k tímu Gorila maximálne opatrne, aby nikto nevyhlásil, že chce proces ovplyvňovať. "myslí si Gašpar.Podľa jeho slov bolo už 17 čiastkových prípadov z Gorily uzavretých a bol tu preto priestor na zhodnotenie a odpočet práce tímu. "" uistil policajný prezident.Gašpar tiež konštatoval, že väčšina vecí, ktoré Gajdoš v rozhovoroch povedal, sú nepravda a klamstvo. Odmietol napríklad, že Gajdoš dal návrhy na zvýšenie osobných príplatkov pre členov tímu, mimo neho samého, ale k zvýšeniu nedošlo. Podľa policajného prezidenta osobné príplatky boli zvýšené a týkalo sa to aj Gajdoša. "Prečo teda rozpráva niečo iné?" pýtal sa a zdôraznil, že nikdy nemal na stole návrh na zvýšenie príplatkov členov tímu a neschválil by ho.Marek Gajdoš tiež v rozhovoroch povedal, že policajti sa obávajú vyšetrovať politické kauzy, keďže sa boja nátlaku. Gašpar tvrdí, že sa policajti trasú v skutočnosti preto, lebo sú následne pretraktovaní v médiách a kritizujú a obviňujú ich opoziční politici. Tibor Gašpar sa zastal aj Dušana Kováčika. Nemyslí si, že tímu Gorila hádzal polená pod nohy a označil ho za profesionála.Podľa Gašpara sa v posledných mesiacoch mnohí politici vyjadrujú k PZ spôsobom, že sú buď informovaní nedostatočne, alebo účelovo vytvárajú o polícii zlý obraz. "odkázal Gašpar.Poukázal tiež na to, že polícia obsadila v roku 2016 tretiu priečku v rámci dôveryhodnosti hneď za armádou a prezidentom SR." deklaroval.Gašpar dal občanom osobnú záruku, že keď sa stretnú s korupciou, polícia to bude riešiť. "Máme na to nástroje," uzavrel s dôvetkom, že polícia pripravuje odpočet svojej činnosti za rok 2016.Hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová uviedla, že do právoplatného skončenia trestnej veci nebude ÚŠP poskytovať podrobnejšie informácie o predmetnej trestnej veci ani komentovať vyjadrenia iných osôb.dodala.Policajný prezident Tibor Gašpar je za zmenu spôsobu, akým sa najvyššia policajná funkcia v štáte obsadzuje. Vyhlásil to na dnešnej tlačovej konferencii na margo návrhov, aby šéfa polície viac nemenoval priamo minister vnútra. Zmenu presadzuje najmä Most-Híd.povedal Gašpar.Podľa jeho slov však treba z politického hľadiska zodpovedať otázku, kto bude zodpovedný z pohľadu vnútornej bezpečnosti štátu. "Čvysvetlil Gašpar.Tiež tvrdí, že ak sa bude polícia viac osamostatňovať, musí platiť zásada, že za všetky pochybenia ponesie zodpovednosť policajný prezident.dodal Gašpar s tým, že na zmenách zákona bude participovať.