T. Gašpar nevylučuje, že za únikom tajných informácií sú aj policajti

Na archívnej snímke prezident Policajného zboru Tibor Gašpar. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. septembra (TASR) – Policajný prezident Tibor Gašpar nevylučuje, že za únikom tajných informácií, ktoré sa v posledných dňoch týkali predsedu Národnej rady SR Andreja Danka a prezidenta SR Andreja Kisku, stoja aj príslušníci polície. Vyhlásil to v dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike.povedal Gašpar.Ľudia, ktorí sa na úniku utajovaných informácií podieľajú, sú podľa neho oslovovaní politikou a neskôr sa tieto informácie používajú v politických súbojoch. Ako tvrdí, sú to ľudia či už v policajnom zbore, vo finančnej správe, alebo iných inštitúciách, kde sa pracuje s bankovým či daňovým tajomstvom.povedal policajný prezident.Tí, čo utajované informácie vynášajú, tak podľa jeho slov robia pod rôznymi prísľubmi do budúcnosti, či už prísľub dostať sa na kandidátky do volieb, robiť asistentov či funkcionárov v inštitúciách.Gašpar upozornil, že únik písomností bol aj v minulosti a použil sa v politickom súboji. Týkal sa napríklad podnikateľa Ladislava Bašternáka či ministra vnútra Roberta Kaliňáka.povedal policajný prezident. Podľa neho sa deje kriminalizácia politiky a polícia sa dostáva do politického súboja.V prípade kauzy okolo prezidenta Andreja Kisku podal Gašpar trestné oznámenie na inšpekciu pre prípad, že by nejaké dokumenty unikli z vyšetrovacieho spisu. Ako tvrdí, teoreticky môže byť táto dokumentácia z polície, domnieva sa však, že sú to dokumenty z finančnej správy.skonštatoval.Gašpar podotkol, že v zmysle zákona o ochrane utajovaných skutočností polícia nepotvrdzovala a nemôže potvrdzovať autenticitu utajovaných písomností.