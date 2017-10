T. GAŠPAR: Obnoví diskusiu o zavedení objektívnej zodpovednosti

Na snímke prezident Policajného zboru SR Tibor Gašpar. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 17. októbra (TASR) – Tragická dopravná nehoda, počas ktorej v sobotu (14.10.) zahynulo osem ľudí, môže urýchliť zavedenie projektu objektívnej zodpovednosti na slovenské cesty. Uviedol to dnes prezident Policajného zboru SR Tibor Gašpar.Policajný prezident vyhlásil, že v súvislosti s dopravnou nehodou, ktorá sa odohrala v katastri obce Nitrica v okrese Prievidza a pri ktorej zahynuli opatrovateľky a vodič vracajúci sa z Rakúska, bude iniciovať otvorenie diskusie na tému objektívnej zodpovednosti. V minulosti pripravený projekt podľa neho rátal s umiestnením troch stacionárnych zariadení aj v okolí miesta nehody.povedal Gašpar.Polícia podľa jej prezidenta tiež príde s vlastnými iniciatívnymi legislatívnymi návrhmi, ktoré by zlepšili kontrolu profesionálnych vodičov. Podriadení Gašpara dostali za úlohu spracovať takéto legislatívne iniciatívy, aj keď priamo nie sú v gescii ministerstva vnútra.Návrhy by mali súvisieť najmä s takzvanou sociálnou legislatívou. Mali by sa týkať používania záznamového zariadenia v cestnej doprave, organizácie pracovného času v doprave, ako aj predpisov o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov, ozrejmil Gašpar.Pri sobotňajšej tragickej dopravnej nehode, ktorá sa stala pred 4.00 h ráno v katastri obce Nitrica v okrese Prievidza, vyhaslo celkom osem ľudských životov. Pri nehode došlo k zrážke kamióna s úžitkovým vozidlom Opel Vario, ktoré sa prevrátilo na strechu. V dodávke sedeli opatrovateľky, ktoré sa vracali z Rakúska na Slovensko.