T. Gašpar: Počet obvinených osôb z korupcie stúpol na 104

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. septembra (TASR) – V porovnaní s minulým rokom počet obvinených osôb z korupčných prípadov stúpol z 82 na 104. Polícia v rámci úplatkov riešila sumu 386.000 eur, kde boli úplatky v desiatkach i státisícoch eur. V dnešnej diskusnej relácii TA3 V politike to povedal policajný prezident Tibor Gašpar s tým, že v zmysle nulovej tolerancie musí polícia riešiť úplatky vo výške 20 eur aj 100.000 eur.Postavenie páchateľov v prípade korupcie je podľa policajného prezidenta rôzne.uviedol. Za existenciu protikorupčnej jednotky to bolo podľa jeho slov osem sudcov, deväť prokurátorov, 25 starostov a primátorov, 10 poslancov miest a obcí, 37 lekárov, 15 vysokoškolských učiteľov.podotkol Gašpar.Odporúča, aby ak ľudia prídu do kontaktu s korupciou, okamžite kontaktovali políciu alebo ju oznámili na protikorupčných linkách.povedal Gašpar.