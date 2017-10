T. Gašpar víta návrh L. Žitňanskej na čiastočnú dekriminalizáciu drog

Na archívnej snímke prezident Policajného zboru Tibor Gašpar. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 17. októbra (TASR) – Prezident Policajného zboru SR Tibor Gašpar predbežne víta legislatívny návrh na čiastočnú dekriminalizáciu drog, ktorý pripravilo ministerstvo spravodlivosti pod vedením Lucie Žitňanskej (Most-Híd). Gašpar to dnes uviedol v rámci tlačovej konferencie na pôde policajného prezídia.povedal policajný prezident. Pripomenul, že podobne ako pri korupcii, aj pri drogách sú dnes stíhané obe strany tejto trestnej činnosti, a tak sú okrem predajcov drog kriminalizovaní aj ich užívatelia.“ vyjadril sa Gašpar.Policajný prezident odmietol názor, že by sa malo na Slovensku týmto návrhom zlegalizovať užívanie drog.zdôraznil. Návrh však môže podľa neho zmierniť postihovanie mladých ľudí.priblížil svoje očakávania.Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská v pondelok (16.10.) predstavila legislatívny balík, ktorý má reagovať na fakt, že súčasná drogová legislatíva a vysoké tresty neplnia preventívny ani odstrašujúci účinok.Podľa návrhu, ktorý je výsledkom niekoľkoročnej práce širokej pracovnej skupiny, by mali byť v budúcnosti udeľované za držbu rovnakého množstva drogy rovnaké tresty. Nový zákon preto prináša presne stanovené množstvá drog, od ktorých sa bude odvíjať trestnosť skutku.Žitňanská zároveň navrhuje, aby bola držba nepodstatného množstva drogy trestaná po prvý raz ako priestupok, a to pokutou do výšky 165 eur. Až v prípade opakovaného porušenia zákona v priebehu 12 mesiacov, by bola posudzovaná ako trestný čin. Mladším ako 18 rokov má byť okrem pokuty v prípade držby nepatrného množstva drogy automaticky nariadená aj lekárska diagnostika a prípadne i liečba drogovej závislosti.