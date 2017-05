T. GAŠPAR: Zákrok policajtov v Zborove posúdi inšpekcia

Na archívne snímke prezident Policajného zboru Tibor Gašpar. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 25. mája (TASR) – Zákrok policajtov v obci Zborov (okr. Bardejov) musí posúdiť inšpekcia ministerstva vnútra. Nie je však isté, či každá časť donucovacích prostriedkov bola použitá v súlade so zákonom. Na dnešnej tlačovej besede to uviedol prezident Policajného zboru Tibor Gašpar.povedal Gašpar.K celej udalosti bližšie uviedol, že dňa 16. apríla tohto roka išla do osady zakročovať policajná hliadka z Bardejova pre problém v rodine.V osade zaregistrovala 70 až 100 osôb vo vzájomnom konflikte. „uviedol Gašpar. Na miesto sa tak dostavili ďalšie tri hliadky. „“ povedal Gašpar.Zákon podľa policajného prezidenta určuje, kedy a akým spôsobom môže policajt použiť donucovací prostriedok.skonštatoval Gašpar. Domnieva sa, že v mnohých prípadoch strážcovia zákona skôr naznačovali použitie obušku, ako skutočne udreli.Pripomenul, že na mieste boli taktiež vo vzájomnom konflikte dve osoby, ku ktorým sa zasahujúci policajti snažili dostať. Z jeho pohľadu za neprimerané označil „strčenie do staršej osoby“ na videu. „dodal Gašpar.Na videu zverejnenom na sociálnej sieti vidno policajtov, ako zakročujú voči skupine osôb v obci Zborov v apríli tohto roka.