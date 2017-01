T.HRINDOVÁ: Sestry majú zlé skúsenosti z minulosti, ťažko veria sľubom

Na snímke sestričky pri monitoroch. Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Bratislava 12. januára (TASR) – Otázka sestier sa neriešila dlhodobo. Nie raz sa im v minulosti stalo, že sa nedostali na dôležité rokovania. Preto tak ťažko veria i súčasným sľubom šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD), vysvetľuje ministerská sestra Tatiana Hrindová.V rezorte zdravotníctva na odbore ošetrovateľstvo robí od augusta minulého roka, je členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). Sestry ju do tejto funkcie navrhli.povedala Hrindová. Drucker im podľa nej otvoril dvere a je ústretový otvorenej komunikácii. Snaha je aj na strane komory, poukázala. Všetko chce ale podľa nej čas.uviedla.Hrindová priznala, že pôsobiť na takomto poste nie je pre ňu jednoduché. Vošla do. Predtým sa venovala psychiatrickému ošetrovateľstvu.vysvetlila. V názorových nezhodách Druckera a sesterskej komory sa definitívne neprikláňa ani na jednu zo strán.odpovedala na otázku TASR.Rokovania sestier s ministerstvom označila za neľahké.uviedla Hrindová. Na druhej strane by si vedela predstaviť lepšie manažovanie rokovaní o vyhláške, ktorá má posilniť kompetencie zdravotníckym asistentom. Lekárske a zdravotnícke organizácie s ňou súhlasia, sesterská komora nie.Ona sama by sa viac stotožnila s tým, ak by asistenti vykonávali niektoré výkony pod dohľadom sestry, čo prízvukuje aj komora. Plánovaná vyhláška to takto nedefinuje. Títo pracovníci by mali byť podriadení lekárovi. Rezort zdravotníctva však argumentuje, že vpovedala Hrindová. Podotkla však,Ministerstvo zdravotníctva plánuje posilniť kompetencie i sestrám, návrh by mal byť hotový koncom tohto januára. Majú sa im odstupňovať podľa vzdelania, väčšie právomoci by mali mať aj v oblasti ošetrovateľstva. Hrindová v tom vidí potenciál, je podľa nej snaha to zefektívniť. Stotožňuje sa s názorom rezortu, že domáce ošetrovateľstvo je takisto prioritnou témou. K najvýznamnejšiemu posilneniu kompetencií by malo podľa nej dôjsť u sestier s pokročilou praxou.dodala.