T.MALATINSKÝ: Slovensko trpí vysokou nezamestnanosťou absolventov

Bratislava 24. apríla (TASR) - Slovensko trpí vysokou nezamestnanosťou absolventov - mladých ľudí, ale aj starších ľudí - v preddôchodkovom veku. Uviedol to dnes v Bratislave na konferencii Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR o nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v SR prezident AZZZ Tomáš Malatinský.spresnil.V podnikoch na Slovensku je podľa neho však dopyt po kvalifikovanejšej pracovnej sile.podčiarkol.Podniky v SR podľa jeho slov hovoria o riziku utlmenia investičných aktivít, čo je veľkou brzdou ďalšieho rastu.zdôraznil. Zúfalý stav je podľa Malatinského však aj v oblasti tradičných remesiel, ako je murár, tesár či klampiar, ktoré sú dlhodobo z hľadiska počtu absolventov poddimenzované.Verejné peniaze, ktoré sa investujú do vzdelávania a prípravy, sa podľa neho daňovým poplatníkom nevracajú vo forme kvalitných absolventov.podotkol Malatinský.Školstvo by malo podľa jeho slov pripraviť ľudí tak, aby po skončení školy nepotrebovali rekvalifikáciu.doplnil.Slovenské školstvo podľa Malatinského viac ako 25 rokov stagnuje.dodal Malatinský.