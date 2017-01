T. Mayová: Británia a USA majú príležitosť stáť spolu opäť na čele

Britská premiérka Theresa Mayová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 27. januára (TASR) - Spojené štáty a Británia majú zodpovednosť obnoviť svoj "špecifický vzťah" pre novú éru a mohli by byť znovu "spoločne na čele", vyhlásila vo štvrtok britská premiérka Theresa Mayová.Premiérka to povedala na stretnutí republikánskych kongresmanov, ktoré sa konalo vo Filadelfii. Mayová sa dnes po prvý raz stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.povedala Mayová.Svet prechádza "obdobím zmien" a obe krajiny na to môžu odpovedať tak, že budú buď pasívnymi okolostojacimi, alebo "môžu ešte raz využiť príležitosť a byť spolu na čele," dodala predsedníčka britskej vlády.Mayová sa stane prvou svetovou líderkou, ktorá sa stretne s nedávno inaugurovaným šéfom Bieleho domu. Podľa vlastných slov je "veľmi potešená", že obchodná dohoda medzi USA a Britániou je jednou z Trumpových priorít.Mayová na republikánskom stretnutí ďalej vyhlásila, že Západ by sa mal mať na pozore pred Ruskom, pričom by sa mal pridržiavať prístupu "dôveruj, ale preveruj", ktorý zastával bývalý americký prezident Ronald Reagan.Premiérka takisto označila iránsku jadrovú dohodu za "životne dôležitú pre regionálnu bezpečnosť", zatiaľ čo Trump sa vyhráža jej zrušením.Mayová zhodnotila, že inštitúcie ako OSN či NATO, ktoré Trump viac ráz skritizoval ako zastarané, sú stále dôležité. Pripustila však, že "potrebujú reformu a obnovu, aby mohli byť relevantné aj v súčasnosti".