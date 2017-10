T. Mayová nariadila vyšetrovanie člena vlády podozrivého z obťažovania

Britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 29. októbra (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová nariadila vyšetrovanie podozrení, že jeden z členov jej kabinetu sexuálne obťažoval svoju sekretárku. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters.Obvineniam čelí Mark Garnier, ktorý pôsobí ako štátny tajomník na ministerstve pre medzinárodný obchod a zároveň je poslancom vládnej Konzervatívnej strany.Konkrétne je podozrivý z toho, že svoju sekretárku žiadal o nákup sexuálnych pomôcok (vibrátorov) a mal nemiestne narážky na jej poprsie. Obvinenia zverejnila samotná sekretárka Caroline Edmondsonová v rozhovore pre bulvárny nedeľník Mail On Sunday.Garnier sekretárkine tvrdenia nepopiera avšak tvrdí, že boli súčasťou žartovnej konverzácie, ktorá sa týkala istej televíznej šou. Celú kauzu bude skúmať Úrad britskej vlády, ktorý preverí, či Garnier neporušil kódex ministerského správania.Iné britské bulvárne noviny The Sun v piatok zverejnili článok o údajnom rozšírenom sexuálnom obťažovaní v britskom parlamente. Majú sa ho dopúšťať poslanci a ďalší pracovníci zákonodarného zboru a jeho obeťami sú údajne sekretárky, asistentky a ďalšie zamestnankyne.Mayovej hovorca reagoval vyhlásením, že ak by sa takéhoto správania dopustil člen vlády, mal by čeliť "prísnemu postihu".