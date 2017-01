T. Mayová nevylučuje tvrdý brexit, kurz libry klesol

Britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 9. januára (TASR) - Britská vláda pravdepodobne plánuje uprednostniť takzvaný tvrdý brexit, teda odchod z Európskej únie (EÚ) aj s rizikom straty jednotného trhu. Naznačila to cez víkend britská premiérka Theresa Mayová.V rozhovore pre televíznu stanicu Sky News uviedla, že jej prioritou v nadchádzajúcich rozhovoroch o vystúpení Británie z EÚ je opätovné získanie úplnej kontroly nad imigráciou a britskou legislatívou. A to aj za cenu, že by to Britániu stálo prístup k jednotnému trhu.Ako dodala, odchod z EÚ nebude o tom, aby si Británia zachovala nejaké zvyšky členstva.povedala Mayová pre Sky News.vysvetľovala výhody brexitu Mayová. Zároveň však dodala, že Londýn má aj naďalej záujem dosiahnuť s EÚ čo najlepšiu dohodu, aby britské firmy mohli obchodovať a podnikať v Európskej únii a firmy z EÚ zasa obchodovať a podnikať v Británii.Mayová okrem toho v rozhovore pre Sky News odmietla tvrdenia, že plány jej vlády na odchod z Európskej únie sú. Podrobnosti svojej stratégie plánuje zverejniť v najbližších týždňoch.Komentátori však vyjadrenia Mayovej pochopili tak, že premiérka sa nebude usilovať o udržanie Británie na jednotnom trhu EÚ, čo so sebou nesie radikálne dôsledky pre britskú ekonomiku.V reakcii na vyjadrenia britskej premiérky kurz libry dnes klesol oproti svetovým menám na dvojmesačné minimum. Jedinou menou, oproti ktorej libra posilnila, bola turecká líra. V popoludňajších hodinách klesol kurz britskej libry oproti doláru o 1,1 % na 1,2149 USD/GBP. Oproti euru zaznamenal kurz libry pokles o 1,23 % na 1,1522 EUR/GBP.