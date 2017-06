T. Mayová nezvládla kampaň tak, ako by mala, tvrdí analytik

Britská premiérka Theresa Mayová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn/Bratislava 8. júna (TASR) - Hlavným dôvodom, prečo podpora súčasnej premiérky Theresy Mayovej v predvolebných prieskumoch klesá, je, že vybudovala svoju kampaň na získaní silného mandátu pre rokovania s EÚ. Pre TASR to uviedol analytik Anton Spišák z britského Inštitútu pre vládu (The Institute for Government).Navyše pred niekoľkými týždňami zožala súčasná premiérka kritiku v súvislosti s navrhovanými sociálnymi politikami. Keďže Británia je demograficky starou populáciou, v budúcnosti bude problémom, ako financovať sociálnu starostlivosť pre starých ľudí. Už v súčasnosti podľa neho vidieť, že verejný rozpočet to nezvláda a britská vláda musí hľadať nové cesty financovania.Návrh britskej premiérky spočíval v tom, že starší ľudia, ktorí by boli nútení ísť do sociálnych zariadení, by museli na časť pobytu prispieť z vlastného vrecka, a to financiami z predaja ich nehnuteľnosti. Premiérka však nechcela konkretizovať, o akú časť by išlo.vysvetlil analytik.Aj to bol jeden z dôvodov, prečo labouristom začala rásť podpora v predvolebných prieskumoch.konštatoval.Podľa Antona Spišáka napriek tomu, že Jeremy Corbyn získal momentálne silnejšie postavenie, je pravdepodobné, že labouristi nezískajú taký silný mandát, ako sa očakáva.zdôraznil.Podľa neho by však Theresa Mayová nemala prehrať voľby.dodal.Ak premiérka nezíska očakávaný výsledok, podľa analytika sa ďalej ponúka otázka, ako sa zachová a či sa rozhodne naďalej viesť stranu, alebo ju niekto zvnútra strany vyzve na boj o predsednícke kreslo. To by však malo veľký vplyv na vývoj situácie v priebehu ďalších týždňov, ako aj na rokovania s EÚ, ktoré by sa mali začať 19. júna.