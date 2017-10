T. MIKUŠ: Trnavský región nastúpenú cestu potrebuje

Na snímke predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Trnava 31. októbra (TASR) – Nezávislý kandidát, súčasný predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Tibor Mikuš kandiduje na najvyšší post v krajskej samospráve už štvrtýkrát. Jeho prioritou je pokračovanie v rekonštrukcii ciest, v znižovaní investičného dlhu a modernizácii budov. Podľa neho je TTSK silný ekonomicky i ľudským potenciálom. Je presvedčený, že región nastúpenú cestu potrebuje a je ochotný dať mu všetky svoje pracovné sily.Je to ako v každej inej oblasti života. Loď i futbalový klub vedie kapitán. Pri hlasovaniach krajského zastupiteľstva bol dosiahnutý dlhodobý konsenzus, dosahujúci takmer 90 percent naprieč celým politickým spektrom. Za tým stojí sústavná a denná práca. Kraj má troch podpredsedov s pôsobnosťou tak, ako je geograficky členený. Do zastupiteľstva prichádzajú materiály predrokované v Rade TTSK a v jednotlivých odborných komisiách. Bez trvalej diskusie a zvažovania optimálnych krokov by nebola možná dlhoročná stabilita.