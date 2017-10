T-Mobile US a Sprint rokujú o fúzii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 29. októbra (TASR) - V USA sa črtá fúzia dvoch telekomunikačných spoločností, z ktorej by mohol vzniknúť tretí silný operátor. Podľa nemenovaných zdrojov sú T-Mobile US a Sprint pred schválením predbežných podmienok fúzie trhovej trojky a štvorky.Timotheus Hoettges, výkonný riaditeľ Deutsche Telekom, ktorý je väčšinovým vlastníkom T-Mobile US, sa odmietol priamo vyjadriť k rokovaniam.Americké protimonopolné úrady v minulosti zastavili konsolidačné úsilie T-Mobile, no Hoettges si myslí, že za vlády prezidenta Donalda Trumpa sú šance lepšie.