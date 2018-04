T-Mobile US a Sprint sa dohodli na fúzii, ktorá urýchli vývoj 5G

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 30. apríla (TASR) - Americkí prevádzkovatelia bezdrôtových sietí T-Mobile US a Sprint v nedeľu (29.4.) oznámili, že sa dohodli na fúzii a vytvorení novej spoločnosti, ktorá urýchli vývoj super rýchlej siete 5G. Uviedli to vedúci predstavitelia obidvoch firiem.Kombinovaná hodnota akcií oboch spoločností dosiahne viac ako 80 miliárd USD (66,28 miliardy eur) a celková implicitná hodnota nového podniku bude 146 miliárd USD.Obe firmy veria, že dokážu presvedčiť skeptické regulačné úrady, pretože ich zlúčením sa vytvoria tisíce pracovných miest. A fúzia pomôže tiež Spojeným štátom poraziť Čínu pri vytváraní mobilnej siete novej generácie siete.Dohoda uzavrela štyri roky rozhovorov medzi tretím a štvrtým najväčším americkým bezdrôtovým operátorom. A vytvorila pôdu pre vznik spoločnosti so 127 miliónmi zákazníkov, ktorá bude oveľa tvrdším konkurentom Verizon Communications a AT&T, dvoch do fúzie najväčších hráčov na americkom trhu bezdrôtových sietí.Americké regulačné úrady pritom napadli na súde snahu AT&T o kúpu mediálnej spoločnosti Time Warner za 85 miliárd USD. Očakáva sa preto, že podrobne preskúmajú ako ocenia Sprint (dcérska spoločnosť japonskej SoftBank) a T-Mobile (americká dcéra nemeckého koncernu Deutsche Telekom) svoje kombinované ponuky bezdrôtových služieb.Prvé kolo ich rozhovorov o fúzii sa skončilo bez úspechu v roku 2014 po tom, ako vtedajšia vláda prezidenta Baracka Obamu vyjadrila obavy z monopolného postavenia novej, obrej firmy.Fúzia povedie k vytvoreniu americkej bezdrôtovej siete s najväčšou kapacitou, k zníženiu cien, vytvoreniu pracovných miest a zlepšeniu služieb vo vidieckych oblastiach, povedal John Legere, výkonný riaditeľ spoločnosti T-Mobile a nový šéf zlúčenej spoločnosti.Kombinovaná spoločnosť, ktorá ponesie názov T-Mobile, investuje v priebehu nasledujúcich troch rokov 40 miliárd USD (takmer o 50 % viac, ako obe investovali v uplynulých troch rokoch) do modernizácie svojich sietí s cieľom prispôsobiť ich novej generácii 5G, ktorá by mala mať dostatočnú rýchlosť aj pre drony a autonómne vozidlá, dodal Legere vo vyhlásení.(1 EUR = 1,2070 USD)