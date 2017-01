T. NAGY: Mayovej reč obmedzila priestor pre časť kuloárnych špekulácií

Britská premiérka Theresa Mayová, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. januára (TASR) – Dnešnú reč britskej premiérky Theresy Mayovej hodnotím pozitívne, predovšetkým z dôvodu, že vniesla do diskusie o budúcich vzťahoch Británie a EÚ viac svetla a obmedzila tak priestor pre časť kuloárnych špekulácií. Pre TASR to povedal analytik GLOBSEC Policy Institute Tomáš Nagy.uviedol Nagy.Na strane druhej, verejnosť má podľa neho odpovede na kľúčové otázky budúceho miesta Británie na politickej mape Európy.konštatoval analytik.Tým, že už poznáme odpovede na zmienené otázky, môžeme podľa neho očakávať stupňujúci sa tlak na ešte väčšiu transparentnosť ohľadom ďalších aspektov britských záujmov v rokovaniach s európskou dvadsaťsedmičkou.Britská premiérka Theresa Mayová predstavila dnes v prejave svoj plán odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Tzv. brexit bude podľa nej jasný, Británia nemá záujem o čiastočné členstvo v EÚ ani iné riešenie, na základe ktorého by bolaBritánia sa po vystúpení z EÚ nebude usilovať o členstvo v jednotnom európskom trhu, aj keď chce dosiahnuť čo najväčší prístup k nemu. Bude s Úniou rokovať o dohode o voľnom obchode a nebude prispievať do rozpočtu EÚ, uviedla Mayová. Podľa vlastných slov vníma smožnosť novej dohody o colnej únii.Spojené kráľovstvo nemá podľa Mayovej v úmysle prijať model použitý v prípade iných krajín a nechce si vyberať odrobinky z členstva v EÚ. OstaneEurópskej únie a jej občania budú v tejto krajine aj po brexite. Británia na druhej strane prevezme kontrolu nad tým, koľko ľudí bude môcť prísť z EÚ na jej územie, no Mayovej vláda chce garantovať práva občanov EÚ v Británii, ako to bude možné.Na oficiálnych dvojročných rokovaniach o brexite by sa Británia okrem toho mohla snažiť o to, aby proces vystúpenia prebehol postupne, po fázach, čo by zabránilo. Počas tohto procesu Spojené kráľovstvo zaradí európske zákony a smernice do svojej legislatívy, aby sa zaistila kontinuita a zabránilo neistote.Mayová tiež potvrdila, že britský parlament dostane možnosť hlasovať o konečnom riešení procesu brexitu, keď budú rokovania o ňom zavŕšené.