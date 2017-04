T. NAGY: Šance na úspech v druhom kole sú priaznivejšie pre Macrona

Centrista Emmanuel Macron ukazuje zdvihnutý palec svojim stúpencom vo svojej volebnej centrále v Paríži 23. apríla 2017. Foto: TASR/AP Centrista Emmanuel Macron ukazuje zdvihnutý palec svojim stúpencom vo svojej volebnej centrále v Paríži 23. apríla 2017. Foto: TASR/AP

Bratislava 24. apríla (TASR) – Prvé kolo prezidentských volieb ukázalo, že sa politická scéna vo Francúzsku zmenila za posledné roky pomerne výrazne. Pre TASR to uviedol analytik GLOBSEC Policy Institute Tomáš Nagy."Tradičné strany sa neprebojovali do druhého kola, a to naznačuje doteraz najmarkantnejšie prejavenú vôľu voličov po novom type reformného líderstva. V tomto ohľade je priam senzačné, že kontrast medzi participantmi druhého kola by ani nemohol byť signifikantnejší," konštatoval analytik na margo úspešných kandidátov Emmanuela Macrona a Marine Le Penovej.Druhé kolo volieb, ktoré sa uskutoční 7. mája, bude podľa analytika konfrontáciou politiky otvorenosti, moderny a progresivizmu na jednej strane a politiky striktnej advokácie potreby dôraznej ochrany identity a ekonomického nacionalizmu na strane druhej.Podľa Nagya sú šance na úspech priaznivejšie pre Macrona, ktorý nie je kontroverznou osobnosťou a jeho centristická povaha, ktorá mala byť bremenom v prvom kole, bude pravdepodobne kľúčovou výhodou v kole druhom."Marine Le Penová získala sa posledných päť rokov milión nových voličov, avšak pri rovnakej účasti voličov bude potrebovať na úspech v druhov kole až desaťnásobok, a to je nateraz zdanlivo neriešiteľné politické zadanie," dodal analytik.