T. VALÁŠEK: Niektoré krajiny NATO neprešli ani takou zmenou ako SR

Na snímke bývalý stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri NATO v Bruseli Tomáš Valášek. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 31. mája (TASR) – V roku 2014, keď došlo k vzrastu Islamského štátu a k anexii Krymu, sa úlohy Severoatlantickej aliancie (NATO) a jej vnútorné fungovanie otočili o 180 stupňov. Niektoré členské krajiny Aliancie však neprešli po týchto udalostiach ani takou transformáciou ako Slovensko. Pre TASR o uviedol bývalý stály predstaviteľ SR pri NATO Tomáš Valášek.Valášek pripomína, že pred rokom 2014 bolo najväčším problémom Aliancie, ako sa stiahnuť z Afganistanu a čo bude úlohou Aliancie, keď sa raz misia v Afganistane skončí.uviedol Valášek, ktorý sa zúčastnil na medzinárodnej konferencii GLOBSEC 2017 v Bratislave.Zmena, ktorá nastala, bola vo všetkých krajinách podľa jeho slov ťažká.priblížil Valášek. Slovensko podľa jeho mienky reagovalo na zmeny po roku 2014 primerane.Vláda SR odobrila vyslanie slovenských vojakov do Pobaltia, v rámci posilnenej predsunutej prítomnosti (Enhanced Forward Presence) Severoatlantickej aliancie v tomto regióne. V rámci predsunutej prítomnosti chce ministerstvo obrany poslať do regiónu jednu mechanizovanú rotu, t. j. do 152 príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pôsobiť by tam mali jeden rok.