T. VALÁŠEK: Vyslanie vojakov do Pobaltia nie láskavosť voči spojencom

Na archívnej snímke Tomáš Valášek. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. mája (TASR) – To, že Slovensko bude súčasťou predsunutej prítomnosti (Enhanced Forward Presence) Severoatlantickej aliancie (NATO) v Pobaltí, je podľa bývalého stáleho predstaviteľa SR pri NATO Tomáša Valáška veľká vec. Ide totiž o bezpečnostné záruky a o to, či Aliancia zostane silná.Aj Slovensku podľa jeho slov záleží na tom, aby článok päť Washingtonskej zmluvy, ktorý hovorí o kolektívnej obrane, nebol porušený.uviedol pre TASR Valášek, ktorý v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ think-tanku Carnegie Europe.Podľa Valáška pokiaľ by sa raz stalo, žeby sa niektorá krajina ocitla v konflikte s Ruskom alebo s hocikým iným a Aliancia by nezareagovala, tak potom sú defacto všetky naše bezpečnostné záruky preč. Keď sa podľa neho raz NATO nepostaví za jednu krajinu, tak by nepriatelia mohli vychádzať z toho, že sa nepostaví ani za inýchdodal Valášek, ktorý sa zúčastňuje medzinárodnej konferencie GLOBSEC 2017.To, že sme súčasťou NATO a EÚ, je pre Slovensko podľa Valáška výhodou aj z ekonomického hľadiska. Investori u nás nevidia politické riziká, tým pádom nemajú prekážky a zábrany tu investovať.dodal bývalý veľvyslanec.Slovenská vláda odobrila prítomnosť slovenských vojakov v Pobaltí, a to v rámci posilnenej predsunutej prítomnosti (Enhanced Forward Presence) Severoatlantickej aliancie (NATO) v tomto regióne. V rámci predsunutej prítomnosti chce ministerstvo obrany poslať do regiónu jednu mechanizovanú rotu, t. j. do 152 príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pôsobiť by tu mali jeden rok.