T4M: Po 1. kole v Ga-Pa na čele Stoch, Kraft nepostúpil

Na snímke poľský skokan na lyžiach Kamil Stoch. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Garmisch-Partenkirchen 1. januára (TASR) - Poľský skokan na lyžiach Kamil Stoch sa usadil na čele po 1. kole druhého podujatia 66. ročníka Turné štyroch mostíkov v nemeckom Garmisch-Partenkirchene. Obhajca titulu a víťaz ouvertúry v Oberstdorfe pristál v tradičnej novoročnej súťaži na značke 135,5 m a o 1,4 bodu predstihol Slovinca Tilena Bartola. Tretí bol so stratou 2,2 bodu Japonec Junširo Kobajaši.Všetky šance na celkové prvenstvo pochoval jeden zo spolufavoritov Rakúšan Stefan Kraft. Obhajca veľkého glóbusu a víťaz Turné zo sezóny 2014/2015 totiž nepostúpil do 2. kola medzi elitnú tridsiatku. Úradujúci dvojnásobný majster sveta prehral svoj k.o. súboj so Slovincom Žigom Jeglarom, keď skočil iba 122,5 m a so ziskom 117,5 bodu sa nedostal ani medzi päticu skokanov, ktorí postúpili do 2. kola ako