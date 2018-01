T4M: Stoch prvým poľským víťazom v Ga-Pa

Poľský skokan Kamil Stoch, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Garmisch-Partenkirchen 1. januára (TASR) - Poľský skokan na lyžiach Kamil Stoch vyhral aj druhé podujatie 66. ročníka Turné štyroch mostíkov v nemeckom Garmisch-Partenkirchene. Obhajca titulu a víťaz ouvertúry v Oberstdorfe triumfoval v tradičnej novoročnej súťaži s náskokom 7,6 bodu pred lídrom celkového poradia Svetového pohára domácim Richardom Freitagom. Pred rakúskou časťou Turné vedie pred topfavoritom o 11,8 bodu. Tretí skončil v Ga-Pa Nór Anders Fannemel.Všetky šance na celkové prvenstvo pochoval jeden zo spolufavoritov Rakúšan Stefan Kraft. Obhajca veľkého glóbusu a víťaz Turné zo sezóny 2014/2015 totiž nepostúpil do 2. kola medzi elitnú tridsiatku. Úradujúci dvojnásobný majster sveta prehral svoj k.o. súboj so Slovincom Žigom Jeglarom, keď skočil iba 122,5 m a so ziskom 117,5 bodu sa nedostal ani medzi päticu skokanov, ktorí postúpili do 2. kola ako. Najlepším Rakúšanom bol na 19. mieste Gregor Schlierenzauer. Skokanská veľmoc utrpela v Garmischi najväčší debakel od roku 1979.Stoch sa stal vôbec prvým poľským víťazom v Ga-Pa v histórii Turné. Veľmi dobrú východiskovú pozíciu si vytvoril už v 1. kole, keď pristál na značke 135,5 m a o 1,4 bodu predstihol Slovinca Tilena Bartola. V druhom kole napriek nepriaznivým podmienkam odrazil nápor Freitaga, dosiahol výkon 137,5 m a slávil celkovo 24. víťazstvo v SP. Turné pokračuje 3. januára o 14.00 h kvalifikáciou na innsbruckom Bergiseli.