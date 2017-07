Tabakové výrobky v Nórsku budú musieť mať nepríťažlivý obal

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oslo 1. júla (TASR) - Cigaretové výrobky v Nórsku budú musieť mať rovnaký obal. V krajine totiž dnes vstúpil do platnosti zákon, podľa ktorého škatuľky nesmú mať logo, pestré farby a obrázky.Namiesto toho balenia cigariet, šnupavého tabaku a voľného tabaku sa budú predávať v zelenohnedom balení. Tabakové firmy musia splniť zákon do konca júna budúceho roku.Zákon predpisuje aj rovnaký materiál obalu, jeho lesk a zhodný mechanizmus otvárania. Úrad verejného zdravotníctva chce tým dosiahnuť, že po cigaretových výrobkoch siahne menej detí, mládeže, ale aj dospelých. Štúdie totiž potvrdili, že štandardizované obaly tabakových výrobkov sa pociťujú ako menej príťažlivé.Nórsko sa stalo štvrtou krajinou na svete, v ktorej vstúpil do platnosti zákon, ktorý tabakovým firmám stanovuje uniformitu balenia produktov. Podľa nórskeho zdravotníckeho úradu poznatky z Austrálie dokazujú, že takéto opatrenia viedli k očakávanému spoločenskému efektu.