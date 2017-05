Tábory pre migrantov situáciu nevyriešia, zhodli sa Gabriel a Mahamat

Nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel a šéf Africkej únie (AÚ) Moussa Faki Mahamat počas stretnutia v Etiópii, 2. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Addis Abeba 2. mája (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel a šéf Africkej únie (AÚ) Moussa Faki Mahamat sa zhodli na tom, že zakladanie táborov v oblastiach severnej Afriky krízu s migrantmi v Európe nevyriešia. Lepšou stratégiou je podľa oboch politikov stabilizácia afrických krajín.Gabriel sa takto vyjadril počas svojej návštevy Etiópie - sídla Komisie AÚ, ktorá je výkonným a správnym orgánom Únie.Mahamat novinárom zdôraznil, že tábory ľudí odchádzajúcich do Európy nezastavia a ani neznížia ich počty. Namiesto toho by podľa neho mali štáty EÚ investovať do bezpečnosti, vzdelávania a pracovných príležitostí pre mladých ľudí po celej Afrike.Gabriel upozornil, že v táboroch pre migrantov v nestabilnej Líbyi panujú "strašné podmienky". Podľa Gabriela treba hlavne stabilizovať africké krajiny, ktoré sú miestami, odkiaľ pochádza najviac migrantov.