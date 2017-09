Tabuľa v B. Bystrici bude pripomínať výročie rozhlasového vysielania

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Banská Bystrica 4. septembra (TASR) – Presne 60 rokov uplynie v utorok (5.9.) od chvíle, čo sa po niekoľkoročnej prestávke ozvala zvučka pravidelného rozhlasového vysielania z Banskej Bystrice. Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS), banskobystrické štúdio, si svoje tohtoročné okrúhle jubileum pripomína už od začiatku roka a pripomínať ho bude i pamätná tabuľa, ktorú odhalia v utorok o 10.00 h na budove Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, odkiaľ sa v roku 1957 po prvý raz ozvala spravodajská relácia oznamujúca začiatok pravidelného vysielania z mesta pod Urpínom. TASR o tom dnes informovala Erika Rusnáková, hovorkyňa RTVS, s tým, že Rádio Regina tento akt odvysiela v priamom prenose.zdôraznil generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.Podľa výkonného riaditeľa štúdia Miroslava Debnára zastával banskobystrický rozhlas v dejinách Slovenska mimoriadne významné miesto.konštatoval Debnár.Banskobystrické štúdio vtedy Československého rozhlasu sa prihlásilo samostatnou spravodajskou a publicistickou reláciou 5. septembra 1957. Vysielanie z Banskej Bystrice malo za sebou krátku, ale dôstojnú kapitolu v podobe Slobodného slovenského vysielača počas SNP, no po skončení 2. svetovej vojny ho neobnovili. Vďaka iniciatíve redaktora Viliama Mráza napokon padlo rozhodnutie o vytvorení redakcie.Štúdio si svoje okrúhle jubileum pripomína už od začiatku roka, a to nielen cyklom Abeceda banskobystrického rozhlasu, ktorý prináša Rádio Regina, ale i bohatou sériou verejných nahrávok, koncertov vážnej, dychovej či ľudovej hudby, ktoré do vysielania postupne zaraďuje aj Rádio Devín.Podľa Rusnákovej oslavy vyvrcholia vo štvrtok (7.9.) o 19.00 h galakoncertom v Štátnej opere. Vystúpi na ňom Symfonický orchester Slovenského rozhlasu s dirigentom Adriánom Kokošom a sólistami Teréziou Kružliakovou, Dušanom Šimom a Daliborom Karvayom. Súčasťou slávnostného programu bude tiež vystúpenie prvého banskobystrického hlásateľa, herca Juraja Sarvaša.dodala Rusnáková.