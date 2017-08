Ťahákom Divadelnej Nitry bude americké predstavenie slovenského autora

Ilustračnéf foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Ilustračnéf foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 12. augusta (TASR) – Divadelní fanúšikovia si už môžu kupovať vstupenky na predstavenia, ktoré budú uvedené na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra. Od 22. do 26. septembra ponúkne podujatie desať inscenácií v 14 predstaveniach zo šiestich krajín. Spája ich tohtoročná téma festivalu: #FUNDAMENTALS, ktorá má upriamiť pozornosť na základné hodnoty života človeka a spoločnosti.Ako pripomenuli organizátori, festival už tradične dáva zľavy na všetky predstavenia pre študentov a seniorov. „Držitelia preukazu ZŤP majú vstup zdarma. Deti do troch rokov môžu rodičia zobrať do divadla na detské predstavenia zadarmo. Kategóriu Profi vstupeniek môžu využiť divadelní profesionáli a novinári pri objednávaní vstupeniek,“ uviedla PR manažérka festivalu Zuzana Kizáková.Medzi najväčšie ťaháky tohtoročného hlavného programu bude podľa jej slov patriť hneď otváracie predstavenie, ktorým je inscenácia zo Spojených štátov amerických. „Vďaka nej sa vôbec po prvý raz na Slovensku predstaví tvorba Slováka Pavla Lišku, slávneho najmä v Amerike a v západnej Európe. Jeho súbor Nature Theater of Oklahoma z New Yorku, ovenčený newyorskou cenou Obie, je jedným z najznámejších divadelných mien na scéne off Broadway. Na festivalové dosky prinesie inscenáciu Právo na šťastie, v ktorej skúma a ironizuje 'americký sen' v priam tarantinovskom štýle,“ dodala Kizáková.