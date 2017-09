Taiwan – cenný partner pre Organizáciu Spojených národov a jej ciele trvalo udržateľného rozvoja

Taiwan je cenným partnerom pre OSN a jej ciele trvalo udržateľného rozvoja

Na nikoho nezabudnúť

NEW YORK 7. septembra 2017 (WBN/PR) - 12. septembra 2017 sa v centrále OSN v New Yorku uskutoční 72. zasadanie Valného zhromaždenia OSN. Preambula Charty OSN presvedčivo hovorí o misii organizácie „opätovne zdôrazniť vieru v základné ľudské práva, v dôstojnosť a cenu človeka, v rovnosť práv medzi mužmi a ženami a medzi veľkými a malými národmi."„Avšak táto univerzálnosť ľudských práv, ktorú OSN hlása, sa nevzťahuje na Taiwan a jeho 23 miliónov obyvateľov napriek snahám a príspevkom Taiwanu," povedal David Lee, minister zahraničných vecí R.O.C. (Taiwan).V máji tohto roku bola Taiwanu zamietnutá účasť na 70. Svetovom zdravotníckom zhromaždení (WHA). „Toto vylúčenie by mohlo spôsobiť slabinu v globálnom chode Svetovej zdravotníckej organizácie podobne ako situácia, ktorá stála životy na Taiwane počas SARS epidémie v roku 2003," vysvetlil Lee.Už sú to roky, počas ktorých predstavitelia mimovládnych organizácií Taiwanu zaoberajúci sa právami domorodých obyvateľov a právami žien, či organizácie z oblasti životného prostredia a práce majú zakázaný prístup na rokovania, ktoré prebiehajú v sídle OSN v New Yorku a v Paláci národov v Ženeve.Takisto ani taiwanskí novinári nemajú povolenú účasť na zasadaniach OSN. Držitelia pasu R.O.C. (Taiwan) nesmú navštíviť sídlo OSN, zatiaľ čo, ironicky, smú cestovať bez víz do 165-tich krajín sveta.„Tieto diskriminačné opatrenia sú úplne nevhodne schválené byrokratmi z OSN ešte z roku 1971, z Valného zhromaždenia OSN a rezolúcie č. 2758. Aj napriek tomu, že práve táto rezolúcia zabezpečila kreslo v OSN pre Čínsku ľudovú republiku (ČĽR), nevenovala pozornosť záležitosti reprezentácie Taiwanu a jeho občanov v tejto organizácii, a už vôbec nedala ČĽR právo na zastupovanie obyvateľov Taiwanu. Je dôležité vysvetliť, že ČĽR nikdy nemala právomoci nad Taiwanom," povedal minister Lee.Napriek nevhodnému zaobchádzaniu zo strany OSN Taiwan v súčasnosti tvrdo pracuje na implementácii cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Pokiaľ ide o čistú energiu, Taiwan propaguje zelenú ekonomiku a energiu s cieľom zvýšiť proporciu obnoviteľnej energie, generovanej pre zdroj energie krajiny na 20 percent – päťkrát viac ako v súčasnosti – do roku 2025 a takisto má za cieľ znížiť karbónové emisie o najmenej 50 percent v porovnaní s úrovňou z roku 2005 do roku 2050. V oblasti verejného zdravotníctva a medicíny Taiwan spolupracuje s inými krajinami v boji proti infekčným chorobám ako MERS, ebola a zika.Čo sa týka problematiky ľudských práv a rovnosti pohlaví, Taiwan svojimi zákonmi a nariadeniami korešponduje s konvenciami OSN o ľudských právach a obyvatelia Taiwanu si zvolili svoju prvú prezidentku – ženu v roku 2016 a takisto 38 percent zákonodarného zboru tvoria ženy.Keď OSN prijímala ciele trvalo udržateľného rozvoja, uviedla „Vydávame sa na túto veľkú kolektívnu cestu a zaväzujeme sa, že na nikoho nezabudneme." Minister Lee opakuje, že „zapojenie Taiwanu do medzinárodnej implementácie cieľov trvalo udržateľného rozvoja by bolo prospešné pre všetkých a podpora medzinárodnej komunity v oblasti práva Taiwanu na férový prístup zo strany OSN je potrebná."